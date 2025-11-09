Türk Hakemlerinden Balkan Şampiyonası’nda Başarılı Performans

Haber : Vasfi Aşçı

25.Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası kapsamında Hırvatistan’da düzenlenen Balkan Hakemlik Sınavı’nda Türkiye’yi temsil eden hakemler büyük bir başarıya imza attı.

Sınava katılan Türk hakemler, bilgi, deneyim ve üstün performanslarıyla sınavı başarıyla tamamlayarak terfi almaya hak kazandılar. Bu sonuç, Türk karate camiasının uluslararası alanda bilgi ve güven açısından ne kadar güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca bu şampiyonada görev yapan Türk hakemler, tarafsız ve adil yönetimleriyle spor camiasının takdirini bir kez daha kazandı. Gösterdikleri örnek davranışlar, Türk hakemliğinin uluslararası alandaki saygınlığını daha da pekiştirdi.

Bu önemli başarılarından dolayı tüm Türk hakemlerimizi içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz.

#vasfiasci #vasfiasci_photography #BalkanChampionship #Karate #TeamTürkiye