SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu
Ali Şahin Balkan Şampiyonası’nda Gurur Duyurdu
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI
Hayrunnisa Öztekin’den Bronz Madalya Gururu! 
Hayrunnisa Öztekin’den Bronz Madalya Gururu! 
ZİRVEDEKİ KARTAL: KAMİL ÜCİ DESTANINDA DİSİPLİNİN VE MİLLİ RUHUN METAFİZİĞİ
ZİRVEDEKİ KARTAL: KAMİL ÜCİ DESTANINDA DİSİPLİNİN VE MİLLİ RUHUN METAFİZİĞİ
BAHRİ TANRIKULU: “TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE”
BAHRİ TANRIKULU: “TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE”
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI
Türk Hakemleri Balkan Tatamisinde Yine Sahada!
Türk Hakemleri Balkan Tatamisinde Yine Sahada!
Sakarya Ellidört Spor Kulübü’nde Kuşak Sınavı Heyecanı!
Sakarya Ellidört Spor Kulübü’nde Kuşak Sınavı Heyecanı!
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
TÜRK MÜCADELE SANATLARININ KİMLİK EROZYONU VE AHİLİK RUHU
TÜRK MÜCADELE SANATLARININ KİMLİK EROZYONU VE AHİLİK RUHU

Türk Hakemlerinden Balkan Şampiyonası’nda Başarılı Performans

Türk Hakemlerinden Balkan Şampiyonası’nda Başarılı Performans
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

   Haber : Vasfi Aşçı

25.Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası kapsamında Hırvatistan’da düzenlenen Balkan Hakemlik Sınavı’nda Türkiye’yi temsil eden hakemler büyük bir başarıya imza attı.

Sınava katılan Türk hakemler, bilgi, deneyim ve üstün performanslarıyla sınavı başarıyla tamamlayarak terfi almaya hak kazandılar. Bu sonuç, Türk karate camiasının uluslararası alanda bilgi ve güven açısından ne kadar güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Ayrıca bu şampiyonada görev yapan Türk hakemler, tarafsız ve adil yönetimleriyle spor camiasının takdirini bir kez daha kazandı. Gösterdikleri örnek davranışlar, Türk hakemliğinin uluslararası alandaki saygınlığını daha da pekiştirdi.

Bu önemli başarılarından dolayı tüm Türk hakemlerimizi içtenlikle tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. 

#vasfiasci #vasfiasci_photography #BalkanChampionship #Karate #TeamTürkiye

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.