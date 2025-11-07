SON DAKİKA!
BAHRİ TANRIKULU: “TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE”

2025 Dünya Taekwondo Şampiyonası, 24–30 Ekim tarihleri arasında Çin’in Wuxi kentinde düzenlendi ve Milli Takımımız Dünya Şampiyonu olarak tarih yazdı. Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, tarihi bir sonuca imza attıklarını ifade ederek “Ülkemiz hak ettiği yerde, dünyanın zirvesindeyiz” dedi.

Taekwondo Federasyonu Başkanı Tanrıkulu, “Yeni bir yapılanma içine de girdik. Göreve başlar başlamaz teknik ekibimizi yeniledik ve şampiyonaya katılım kriterleri koyduk. Çok sayıda genç sporcu ile burada mücadele ettik. Aldığımız sonuç Türk taekwondo tarihinin en büyük başarısı oldu. Elimizdeki bu takım ve havuzumuzdaki sporcular gelecekteki şampiyonalara da güvenle bakmamızı sağlıyor” dedi.

Tarihimizde ilk defa 5 final oynadık ve 3’ünü kazandık.

Türkiye’nin dünyanın zirvesine çıktığını vurgulayan Tanrıkulu, “Ülkemiz hak ettiği yerde, dünyanın zirvesinde. Bugüne kadarki en iyi sonucu aldık. Tarihimizde ilk defa 5 final oynadık ve 3’ünü kazandık. Türk taekwondosu yeni yapılanmasıyla bu seviyede bulunmaya devam edecek. Madalya kazanamasa da tüm sporcularımız harika maçlar ortaya koydu. Tüm sporcularımızla gurur duyuyorum. Sporcularımızı, teknik ekibimizi, sporcularımızın kulüplerini, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum. Bu birliktelik olmasa başarı gelmezdi. Bu gurur bizim, bu gurur ülkemizin. Herkese armağan olsun” ifadelerini kullandı.

