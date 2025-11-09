KARATE MİLLİ TAKIMIMIZ İSLAM KARDEŞLİĞİ VE DAYANIŞMA OYUNLARI’NDA MÜCADELE VERECEK

SON DAKİKA!
Karate Milli Takımımız Riyad kentinde düzenlenen İslam Kardeşliği ve Dayanışma Spor Oyunları’nda mücadele verecek.

Milli Takımımız Suudi Arabistan’ın Riyad kentinde düzenlenen İslam Kardeşliği ve Dayanışma Spor Oyunları’nda altı farklı kategoride madalya mücadelesi verecek. Sporcularımız Dilara Bozan, Eda Eltemur, Zeyna Gaballa, Eray Şamdan, Enes Bulut ve Enes Özdemir yarışırken, teknik ekibimizde Okay Arpa ve Yıldız Aras yarın başlayacak olan müsabakalarda görev yapacak.

#Karate #TeamTürkiye #İslamDayanışmaOyunları

