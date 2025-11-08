SON DAKİKA!
TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI

TÜRK MÜCADELE SPORLARI KURULTAYI YENİDEN TOPLANDI
  9 Kasım 2025
F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Türk Mücadele Sporları Kurultayı geçen yılın ardından bu yıl bir kez daha toplandı ve yeni projeler gündeme geldi.

Türk Mücadele Sporları Kurultayı, Türkiye ve dış ülkelerde Türklere ait tarihi savaş sanatlarının gelişmesi, geleneksel ve sportif olarak çalışılmasını ve ayrıca yasal platformların oluşması ve desteklenmesini amaçlıyor.

İlk Türk Mücadele Sporları Kurultayı 15.12.2024 tarihinde İstanbul’da gerçekleşti

Kurultay yönetimi ve üyelerinin bir araya geldikleri toplantıda, Aksakallı heyeti Prof Dr.İbrahim Öztek, Dr.Ali Demir, Aktüel gazete Osman İslam, Kurultay üyesi Fikret Yiğit ve Organizasyon Kurulu adına Ayhan Kısrure katıldılar. Bu yıl heyete Master Fikret Yiğit dahil olurken, geçen yıl gerçekleşen ilk kurultayın ardından 2025 masaya yatırıldı ve yeni projeler gündeme geldi.

İlk Türk Mücadele Sporları Kurultayı’nda bir araya gelen kurucular sistemlerini tanıtmış, verdikleri mücadeleyi dile getirmişlerdi. Yüzyıllar öncesine dayanan Türkün öz savaş sanatlarını yaşatmak için mücadele veren kurucu ustalar lanse ettikleri sistemlerini detaylandırarak yaşadıkları zorluklara karşı savunmasını yapmışlardı.

