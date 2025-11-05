Türk Karatesinden Balkanlar’a Rekor Katılım!

Haber: Vasfi Aşçı

Türk karatesi, bir kez daha uluslararası arenada gücünü göstermeye hazırlanıyor!

07–09 Kasım 2025 tarihleri arasında Hırvatistan’ın Rijeka kentinde düzenlenecek 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda Türkiye, 178 sporcuyla rekor bir katılım sergiliyor.

Bu güçlü kadro, Türk karatesinin ulaştığı derinlik, disiplin ve gençlik enerjisinin en büyük göstergesi.

Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taştemir, yaptığı açıklamada:

“Bu turnuva, gençlerimizin milli bilinç ve azimle neler başarabileceğini gösterecek. Türk karatesinin geleceği emin ellerde. Sporcularımıza güvenimiz sonsuz.”

ifadelerini kullandı.

Uğurlama töreninde duygu dolu anlar yaşanırken, milli formayı gururla taşıyacak sporcularımıza teknik ve moral anlamda son hatırlatmalar yapıldı.

Bu dev katılım, sadece sayısal bir güç değil; Türk karatesinin vizyoner, sistemli ve disiplinli yapısının da bir yansıması.

Federasyon, altyapıdan milli takıma uzanan güçlü organizasyon yapısıyla Balkanlar’da fark yaratmayı hedefliyor.

Başkan Taştemir, sözlerini şöyle tamamladı:

“Biz bir aileyiz. Sporcularımızın her biri, ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Onların mücadelesi, bayrağımızı dalgalandırma azmimizdir.”

Yolunuz açık olsun, Türkiye Karate Milli Takımı!

Başarılarınız, Türk sporunun geleceğine ilham olmaya devam edecek!

