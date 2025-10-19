🥋 İSTANBUL KARATECİLER SPOR KULÜBÜ’NDE 200 SPORCUYLA KUŞAK SINAVI COŞKUSU!

HABER: VASFİ AŞÇI

Türkiye Karate Federasyonu kuşak sınavı yönetmeliğine göre yapılan 2025 yılı 3. dönem kuşak sınavı, yoğun veli katılımı ve büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

İstanbul Karateciler Spor Kulübü, 2025 yılı 3. dönem kuşak sınavını üç ayrı grup halinde tamamladı. Beyaz-Sarı, Turuncu-Yeşil ve Mavi-Kahverengi kuşak gruplarındaki toplam 200 sporcu, başarılı bir sınav sürecinin ardından yeni kuşaklarına terfi etti.

Türkiye’nin köklü kulüplerinden biri olan İstanbul Karateciler Spor Kulübü, bugüne kadar sayısız Avrupa ve Dünya şampiyonu yetiştirmiş; kulüp antrenörleri defalarca Başbakan ve Cumhurbaşkanları tarafından ödüllendirilmiş bir geçmişe sahip.

Sınav, kulübün başantrenörü Hayrullah Yamanoğlu ve dünya ile Avrupa şampiyonlukları bulunan kulüp antrenörü Alparslan Yamanoğlu nezaretinde gerçekleştirildi.

VELİLERDEN TAM DESTEK, SALONLAR TAŞTI! VELİLERDEN TAM DESTEK, SALONLAR TAŞTI!

Etkinlik sırasında kulüp adeta dolup taştı. Velilerin yoğun ilgisi dikkat çekerken, pek çok veli çocuklarının karate sayesinde yaşadığı olumlu gelişimlerden bahsetti.

Veliler, özellikle karatenin çocuklarda disiplin, özgüven ve fiziksel gelişim üzerindeki etkilerini övgüyle dile getirdi. Çocuklarının sadece sporcu değil, karakterli bireyler olarak yetiştiğini vurgulayan veliler, kulüp yönetimine ve antrenörlere teşekkür etti.

ŞAMPİYONLUKTAN EĞİTMENLİĞE, YÜREKLERE DOKUNAN HİKÂYE

Uzun yıllar milli takım formasıyla Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Alparslan Yamanoğlu, bugün kazandığı tecrübeleri genç nesillere aktarıyor.

Yamanoğlu, “Artık ülkenin geleceği olan çocukların yüreklerine dokunarak, onları milli takımlara hazırlıyoruz” diyerek sporun birleştirici ve dönüştürücü gücünü vurguladı.

GELECEĞE UMUTLA BAKAN YENİ KUŞAKLAR

Sınav sonunda tüm sporcular ve aileleri büyük bir coşku yaşarken, yeni kuşaklarını alan karateciler gelecek başarılar için moral depoladı.

Her bir kuşak, bir adım daha ileriyi temsil ediyor; her terfi, daha güçlü bir gelecek için verilen emeğin simgesi haline geliyor.