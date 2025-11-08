Hayrunnisa Öztekin’den Bronz Madalya Gururu! 

Haber : Vasfi Aşçı

Hırvatistan’da düzenlenen 25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda milli sporcumuz Hayrunnisa Öztekin, Ümit Bayan Kumite 54 kilo kategorisinde bronz madalya kazanarak Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı.

Esenler Karate Do Spor Kulübü sporcusu olan Hayrunnisa, bu şampiyonayla birlikte ilk kez uluslararası arenada mücadele etti. Genç yaşına rağmen sergilediği özgüven, teknik beceri ve mücadele ruhuyla dikkatleri üzerine çekti. Turnuvayı 3.’lük derecesiyle tamamlayarak hem kulübünü hem ülkesini gururlandırdı.

Hayrunnisa’nın en büyük destekçisi, aynı zamanda antrenörü olan babası Nurettin Öztekin. Baba–kız ikilisi, birlikte çıktıkları bu yolda hem duygusal hem de sportif anlamda örnek bir başarı hikâyesi yazıyor.

Antrenör Nurettin Öztekin, uzun yıllardır Türk karatesine emek veren, disiplinli, çalışkan ve sporcularına hem teknik hem de ahlaki anlamda örnek olan bir isim. Onu yakından tanıyan biri olarak söyleyebilirim ki, Nurettin hoca sadece sporcu yetiştirmez — karakter inşa eder. Çalışma disiplini, sabrı ve detaylara verdiği önem, yetiştirdiği her sporcuda iz bırakır.

Onun antrenmanlarında ne gevşemeye ne de motivasyon kaybına yer vardır; sporcularını hem fiziksel hem zihinsel olarak sahaya hazırlar. Hayrunnisa’nın başarısının temelinde de tam olarak bu düzen, bu disiplin ve babasının yıllara dayanan tecrübesi yatıyor.

“Kızımla aynı yolda yürümek, onun başarısını yakından görmek anlatılamaz bir duygu,” diyen Nurettin Öztekin, “Bu madalya onun azminin, sabrının ve çalışkanlığının bir sonucudur. İlk uluslararası tecrübesinde böylesine önemli bir derece elde etmesi bizim için hem gurur hem de motivasyon kaynağı oldu. Hayrunnisa’yı ve emeği geçen tüm hocalarımızı kutluyorum,” sözleriyle duygularını dile getirdi.

🥋 Esenler Karate Do Spor Kulübü’nden Gururlandıran Mesaj

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“25. Balkan Ümit, Genç ve U21 Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil eden sporcumuz Hayrunnisa Öztekin, 54 kilo bayan kumite kategorisinde bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştır.

Kendisini, antrenörü Nurettin Öztekin’i ve tüm teknik ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.”

🇹🇷 Türk Karatesi’nin Yükselen Yıldızlarından

Hayrunnisa Öztekin’in elde ettiği bu başarı, genç yaşta gelen önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Disiplinli çalışması, teknik olgunluğu ve babasının rehberliğiyle gelecekte Türkiye’yi uluslararası arenada daha büyük başarılarla temsil etmesi bekleniyor.

Bu madalya, yalnızca bir sporcunun değil, bir ailenin, bir emeğin ve yılların sabrının karşılığı oldu.

