SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
TÜRK MÜCADELE SANATLARININ KİMLİK EROZYONU VE AHİLİK RUHU
TÜRK MÜCADELE SANATLARININ KİMLİK EROZYONU VE AHİLİK RUHU
Türk Karatesinden Balkanlar’a Rekor Katılım!
Türk Karatesinden Balkanlar’a Rekor Katılım!
Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor: Genç Karateciler Sahneye Çıkıyor!
Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor: Genç Karateciler Sahneye Çıkıyor!
BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!
BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!
Hakem Terfilerinde Yeni Dönem! MHK’den Önemli Duyuru
Hakem Terfilerinde Yeni Dönem! MHK’den Önemli Duyuru
Batuhan Doruk’un Altın Zaferi: Efsane Haldun Alagaş’ın İzinde 
Batuhan Doruk’un Altın Zaferi: Efsane Haldun Alagaş’ın İzinde 
Tavşanlı Karate’den Tarihi Başarı: Avrupa Yolunda Gurur Dolu Bir Hikâye
Tavşanlı Karate’den Tarihi Başarı: Avrupa Yolunda Gurur Dolu Bir Hikâye
EŞMELİ ÇOCUKLARIN CUMHURİYET COŞKUSU: YETENEKLERİYLE GÖZ DOLDURDULAR
EŞMELİ ÇOCUKLARIN CUMHURİYET COŞKUSU: YETENEKLERİYLE GÖZ DOLDURDULAR
Eşme’de Coşku Dolu Ayva Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu
Eşme’de Coşku Dolu Ayva Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Sakarya Ellidört Spor Kulübü’nde Kuşak Sınavı Heyecanı!

Sakarya Ellidört Spor Kulübü’nde Kuşak Sınavı Heyecanı!
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Haber: Vasfi Aşçı

30 sporcu başarıyla ter döktü, izleyenler büyük gurur yaşadı.

Sakarya’nın köklü kulüplerinden Sakarya Ellidört Spor Kulübü, 2025 yılı Ekim dönemi kuşak sınavlarını 5 Kasım 2025 tarihinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde yapılan sınava 30 sporcu katılırken, sporcuların heyecanına aileleri de ortak oldu.

Sınavda ter döken minik ve genç karatecilerin başarıları, izleyenlerin gurur dolu alkışlarıyla taçlandı. Sporcuların gösterdiği azim ve disiplin, Sakarya 54 Spor Kulübü’nün spora ve gençliğe verdiği önemin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Etkinliğe ayrıca, ülkemize Büyükler Avrupa Şampiyonluğu, Büyükler Dünya İkinciliği ve Üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu gibi önemli dereceler kazandırmış, milli sporcu geçmişine sahip Beden Eğitimi Öğretmeni Hafsa Şeyda Fazlıoğlu komisyon üyesi olarak katıldı. Fazlıoğlu, sporcularla gerçekleştirdiği samimi söyleşiyle deneyimlerini paylaşarak genç karatecilere ilham verdi.

Kulübün baş antrenörü ve eski milli takım antrenörü Mustafa Solmaz, kuşak sınavının ardından yaptığı değerlendirmede, sporcularının gösterdiği gayret ve disiplinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Solmaz, “Sakarya’da yetişen her sporcu, sadece bir branşın değil, Türk sporunun da gururudur. Bizler büyük bir özveriyle hem Sakarya karatesine hem de Türk sporuna hizmet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yıllardan beri iş vesilesiyle tanıdığım, sonrasında spor aracılığıyla dostluğumuzu güçlendirdiğimiz Mustafa Solmaz hocamızın, aynı azim ve özveriyle Sakarya karate camiasına hizmet etmeyi sürdürdüğünü görmek gerçekten gurur verici. Hocamızın, disiplini ve spor sevgisiyle yetiştirdiği gençlerin başarıları, Sakarya’nın spordaki yükselişinin en güzel göstergesi.

Sakarya Ellidört Spor Kulübü, genç sporcuları sadece sportif başarıya değil, aynı zamanda ahlaki değerler ve milli bilince sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Kulüp yöneticileri, ailelerin bu süreçteki desteklerinin önemine vurgu yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

#vasfiasci #karate2025 #54sporklb #karatekuşaksınavı #sakaryakarate

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.