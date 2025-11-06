Sakarya Ellidört Spor Kulübü’nde Kuşak Sınavı Heyecanı!

Haber: Vasfi Aşçı

30 sporcu başarıyla ter döktü, izleyenler büyük gurur yaşadı.

Sakarya’nın köklü kulüplerinden Sakarya Ellidört Spor Kulübü, 2025 yılı Ekim dönemi kuşak sınavlarını 5 Kasım 2025 tarihinde büyük bir coşkuyla gerçekleştirdi. Kulüp tesislerinde yapılan sınava 30 sporcu katılırken, sporcuların heyecanına aileleri de ortak oldu.

Sınavda ter döken minik ve genç karatecilerin başarıları, izleyenlerin gurur dolu alkışlarıyla taçlandı. Sporcuların gösterdiği azim ve disiplin, Sakarya 54 Spor Kulübü’nün spora ve gençliğe verdiği önemin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Etkinliğe ayrıca, ülkemize Büyükler Avrupa Şampiyonluğu, Büyükler Dünya İkinciliği ve Üçüncülüğü, Akdeniz Oyunları Şampiyonluğu gibi önemli dereceler kazandırmış, milli sporcu geçmişine sahip Beden Eğitimi Öğretmeni Hafsa Şeyda Fazlıoğlu komisyon üyesi olarak katıldı. Fazlıoğlu, sporcularla gerçekleştirdiği samimi söyleşiyle deneyimlerini paylaşarak genç karatecilere ilham verdi.

Kulübün baş antrenörü ve eski milli takım antrenörü Mustafa Solmaz, kuşak sınavının ardından yaptığı değerlendirmede, sporcularının gösterdiği gayret ve disiplinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Solmaz, “Sakarya’da yetişen her sporcu, sadece bir branşın değil, Türk sporunun da gururudur. Bizler büyük bir özveriyle hem Sakarya karatesine hem de Türk sporuna hizmet ediyoruz,” ifadelerini kullandı.

Yıllardan beri iş vesilesiyle tanıdığım, sonrasında spor aracılığıyla dostluğumuzu güçlendirdiğimiz Mustafa Solmaz hocamızın, aynı azim ve özveriyle Sakarya karate camiasına hizmet etmeyi sürdürdüğünü görmek gerçekten gurur verici. Hocamızın, disiplini ve spor sevgisiyle yetiştirdiği gençlerin başarıları, Sakarya’nın spordaki yükselişinin en güzel göstergesi.

Sakarya Ellidört Spor Kulübü, genç sporcuları sadece sportif başarıya değil, aynı zamanda ahlaki değerler ve milli bilince sahip bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyor. Kulüp yöneticileri, ailelerin bu süreçteki desteklerinin önemine vurgu yaparak tüm katılımcılara teşekkür etti.

#vasfiasci #karate2025 #54sporklb #karatekuşaksınavı #sakaryakarate