Türk Hakemleri Balkan Tatamisinde Yine Sahada!

Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası 2025 – Rijeka / Hırvatistan

Balkan karate camiasında nefesler tutuldu! 2025 yılında Hırvatistan’ın liman kenti Rijeka’da düzenlenen Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda gözler bir kez daha Türk hakemlerine çevrildi.

Yıllardır uluslararası organizasyonlarda tarafsızlıkları, kararlılıkları ve yüksek bilgi birikimleriyle örnek gösterilen Türk hakemleri, bu önemli turnuvada da görev alarak Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.

Avrupa tatamilerinde “adaletin sesi” olarak tanınan Türk hakemleri, verdikleri doğru kararlarla yalnızca sporcuların değil, tüm izleyicilerin de güvenini kazanmış durumda. Artık sadece sporcularımız değil, hakemlerimiz de uluslararası arenada “Türk kalitesi”ni temsil ediyor.

Rijeka’da başlayan bu büyük mücadelede Türk hakemleri, bir kez daha bilgi, deneyim ve tarafsız duruşlarını sahaya yansıtıyor.

Her biri yılların emeğini, Türk spor kültürünün asaletiyle birleştirerek adaletin timsali olmayı sürdürüyor.

Kısacası, düdük ellerinde ama asıl güç vicdanlarında!

Her kararda denge, her çağrıda dürüstlük var.

Biz yine yakından izliyoruz… Çünkü nerede adalet, nerede hakkaniyetle yönetilen bir tatami varsa, orada mutlaka bir Türk hakemi vardır.

