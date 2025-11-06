SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
BAHRİ TANRIKULU: "TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE"
TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI
Sakarya Ellidört Spor Kulübü'nde Kuşak Sınavı Heyecanı!
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate'si Hırvatistan'da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
TÜRK MÜCADELE SANATLARININ KİMLİK EROZYONU VE AHİLİK RUHU
Türk Karatesinden Balkanlar'a Rekor Katılım!
Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor: Genç Karateciler Sahneye Çıkıyor!
BU YAZ VİETNAM'DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!
Hakem Terfilerinde Yeni Dönem! MHK'den Önemli Duyuru
Batuhan Doruk'un Altın Zaferi: Efsane Haldun Alagaş'ın İzinde 
Türk Hakemleri Balkan Tatamisinde Yine Sahada!

Haber: Vasfi Aşçı
Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası 2025 – Rijeka / Hırvatistan

Balkan karate camiasında nefesler tutuldu! 2025 yılında Hırvatistan’ın liman kenti Rijeka’da düzenlenen Ümit Genç U21 Balkan Karate Şampiyonası’nda gözler bir kez daha Türk hakemlerine çevrildi.

Yıllardır uluslararası organizasyonlarda tarafsızlıkları, kararlılıkları ve yüksek bilgi birikimleriyle örnek gösterilen Türk hakemleri, bu önemli turnuvada da görev alarak Türk sporunun gururu olmaya devam ediyor.

Avrupa tatamilerinde “adaletin sesi” olarak tanınan Türk hakemleri, verdikleri doğru kararlarla yalnızca sporcuların değil, tüm izleyicilerin de güvenini kazanmış durumda. Artık sadece sporcularımız değil, hakemlerimiz de uluslararası arenada “Türk kalitesi”ni temsil ediyor.

Rijeka’da başlayan bu büyük mücadelede Türk hakemleri, bir kez daha bilgi, deneyim ve tarafsız duruşlarını sahaya yansıtıyor.
Her biri yılların emeğini, Türk spor kültürünün asaletiyle birleştirerek adaletin timsali olmayı sürdürüyor.

Kısacası, düdük ellerinde ama asıl güç vicdanlarında!
Her kararda denge, her çağrıda dürüstlük var.

Biz yine yakından izliyoruz… Çünkü nerede adalet, nerede hakkaniyetle yönetilen bir tatami varsa, orada mutlaka bir Türk hakemi vardır.

#vasfiasci_photography
#TürkHakemleri #KarateTürkiye #BalkanKarate2025 #Rijeka2025 #ÜmitGençU21 #TatamideTürkKalitesi #AdaletinTemsilcisi #KarateAilesi #MilliGurur #TürkHakemleriSahada #BalkanlardaTürkİzi #KarateRuhu #TeamTürkiye

