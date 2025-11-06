TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI

Çin’de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Taekwondo Milli Takımımız yurda döndü. Millilerimiz İstanbul ve Ankara’da coşkuyla karşılandı.

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen şampiyonayı tarihi başarıyla tamamlayan ay-yıldızlılar, Doha aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Milli takımımızı, havalimanında Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, federasyon yöneticilerimiz ile sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.

Milli takımımız İstanbul’dan sonra Ankara’da da coşkuyla karşılandı.

Son varış noktası Ankara olan milli sporcularımız ve teknik ekibimiz, Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, Federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ile birlikte sporcu ve antrenörlerimizin yakınları tarafından meşale ve çiçeklerle karşılandı.

