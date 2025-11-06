SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
BAHRİ TANRIKULU: “TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE”
BAHRİ TANRIKULU: “TARİHİ BAŞARI ELDE ETTİK, ÜLKEMİZ HAK ETTİĞİ YERDE”
Türk Hakemleri Balkan Tatamisinde Yine Sahada!
Türk Hakemleri Balkan Tatamisinde Yine Sahada!
Sakarya Ellidört Spor Kulübü’nde Kuşak Sınavı Heyecanı!
Sakarya Ellidört Spor Kulübü’nde Kuşak Sınavı Heyecanı!
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
Alpaslan Yamanoğlu, Şampiyonluktan Antrenörlüğe: Türk Karate’si Hırvatistan’da Bir Kez Daha Sahne Alıyor
TÜRK MÜCADELE SANATLARININ KİMLİK EROZYONU VE AHİLİK RUHU
TÜRK MÜCADELE SANATLARININ KİMLİK EROZYONU VE AHİLİK RUHU
Türk Karatesinden Balkanlar’a Rekor Katılım!
Türk Karatesinden Balkanlar’a Rekor Katılım!
Kamil Üci’den Tarihi Zafer: 14. Kez Dünya Şampiyonu!
Kamil Üci’den Tarihi Zafer: 14. Kez Dünya Şampiyonu!
Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor: Genç Karateciler Sahneye Çıkıyor!
Türkiye Yıldızlar Ligi Başlıyor: Genç Karateciler Sahneye Çıkıyor!
CAMİANIN SESİ BURASI
CAMİANIN SESİ BURASI
BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!
BU YAZ VİETNAM’DAN CELAL AKGÜL GEÇTİ!

TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI

TAEKWONDO MİLLİ TAKIMIMIZ ÇOŞKUYLA KARŞILANDI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Çin’de düzenlenen Dünya Taekwondo Şampiyonası’nda 3 altın, 2 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Taekwondo Milli Takımımız yurda döndü. Millilerimiz İstanbul ve Ankara’da coşkuyla karşılandı.

Haber Merkezi

Çin’in Wuxi kentinde düzenlenen şampiyonayı tarihi başarıyla tamamlayan ay-yıldızlılar, Doha aktarmalı olarak İstanbul Havalimanı’na ulaştı. Milli takımımızı, havalimanında Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, federasyon yöneticilerimiz ile sporcuların aileleri çiçeklerle karşıladı.

Milli takımımız İstanbul’dan sonra Ankara’da da coşkuyla karşılandı.

Son varış noktası Ankara olan milli sporcularımız ve teknik ekibimiz, Türkiye Taekwondo Federasyonu Asbaşkanı Engin Sarıkaya, Federasyon ve ASKİ Spor Kulübü yetkilileri ile birlikte sporcu ve antrenörlerimizin yakınları tarafından meşale ve çiçeklerle karşılandı.

≠taekwondo ≠taekwondo milli takimi ≠şampiyon ≠çin ≠wuxi ≠federasyon ≠altın-madalya

ETİKETLER:
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.