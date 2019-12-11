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  • ‘Kanazawa’ Adı Yaşayacaktır!
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    11 Aralık 2019

    tarihinde eklendi.

‘Kanazawa’ Adı Yaşayacaktır!

SİYAHKUŞAK

Kancho Hirakazu Kanazawa 88 yaşında hayata gözlerini yumdu, fakat Dünya onu unutmadı! Büyük Hoca’dan üzerinde emeği olanlar ve tüm karate severler onu övgü dolu sözlerle uğurluyor.

Daha önce ülkemizede gelerek bir dizi eğitim ve seminerler veren Kancho’nun Türkiye’de ne kadar sevildiğini ortaya koydu. Şüphesiz gönüllere taht kurmuş olan Kanazawa artık saygıyla yad edilecek.

 Bilindiği gibi uzun yıllar JKA çatısı altında görev yapan Kanazawa, 1977’de ayrılarak Shotokan Karate-Do Uluslararası Federasyonu’nu (SKIF) kurdu. Japonya merkezli SKIF, başında Kancho Hirakazu Kanazawa ve yapısında  üst düzey ustaların yer aldığı 135 ülkede 3 milyona yakın üyesi bulunan bir federasyondur.  Aynı şekilde Federasyonun ülkemizdeki üyesi başında Sensei Mikdat Kahraman’nın olduğu SKİF Türkiye adlı yapıdır. 

Shotokan karatenin yaşayan en büyük isimlerinden olan Hirokazu Kanazawa hayatını kaybetsede karatesi yaşayacaktır, öğretisi yaşayacaktır, sevgisi yaşayacaktır. Ve şüphesiz ‘Kanazawa’ adı yaşayacaktır!

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