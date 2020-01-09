Karate 1 A Serisi’nin Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek

Karate Milli Takımı, 2020 sezonunu Şili’nin başkenti Santiago’da yapılacak Karate 1 A Serisi’nin ilk etabıyla açacak. Ay-yıldızlı ekibimiz 8 kadın, 11 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına katılımını sürdüren Karate Milli Takımı, olimpiyat yılı olan 2020’yi 10-12 Ocak tarihleri arasında Şili’de açacak. Başkent Santiago’daki Karate 1 A Serisi’nin ilk etabında Ay-yıldız ekip tam kadroda tatamiye çıkacak.

2020’de Santiago, İstanbul ve Durban olmak üzere üç etap üzerinden yapılacak Karate 1 A Serisi’nin sadece Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek.

10-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Karate 1 A Serisi’nin Santiago etabında 65 ülkeden 466 sporcunun mücadele edeceği açıklanırken, Ay-yıldızlı ekibimiz 8 kadın, 11 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edecek.

Santiago’da ülkemizi temsil edecek Milli karateciler:

Kadınlar

Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Ayşe Yılmaz

Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu

Kumite 55kg: Tuba Yakan, Esra Karabağ

Kumite 61kg: Merve Çoban

Kumite 68kg: Eda Eltemur

Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Kumite 60kg: Eray Şamdan

Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer, Muratcan Deniz

Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz

Kumite 84kg: Uğur Aktaş

Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu,

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir