  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Karate 1 A Serisi’nin Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek
  • /

    9 Ocak 2020

    tarihinde eklendi.

Karate 1 A Serisi’nin Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek

SİYAHKUŞAK

Karate Milli Takımı, 2020 sezonunu Şili’nin başkenti Santiago’da yapılacak Karate 1 A Serisi’nin ilk etabıyla açacak. Ay-yıldızlı ekibimiz 8 kadın, 11 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edecek.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına katılımını sürdüren Karate Milli Takımı, olimpiyat yılı olan 2020’yi 10-12 Ocak tarihleri arasında Şili’de açacak. Başkent Santiago’daki Karate 1 A Serisi’nin ilk etabında Ay-yıldız ekip tam kadroda tatamiye çıkacak.

2020’de Santiago, İstanbul ve Durban olmak üzere üç etap üzerinden yapılacak Karate 1 A Serisi’nin sadece Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek.

10-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Karate 1 A Serisi’nin Santiago etabında 65 ülkeden 466 sporcunun mücadele edeceği açıklanırken, Ay-yıldızlı ekibimiz 8 kadın, 11 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edecek.

Santiago’da ülkemizi temsil edecek Milli karateciler:

Kadınlar
Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Ayşe Yılmaz
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan, Esra Karabağ
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu Akyol

Erkekler
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer, Muratcan Deniz
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu,

Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir

Benzer İçerikler
Rota, Olimpiyat! Karate 1 A Serisi’nde Kota-Puan Mücadelesi, 4 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz…
Haberler Rota, Olimpiyat! Karate 1 A Serisi’nde Kota-Puan Mücadelesi, 4 Altın, 3 Gümüş ve 5 Bronz…
Şili’nin başkenti Santiago’da Karate 1 A Serisi’ne İyi Başlangıç
Haberler Şili’nin başkenti Santiago’da Karate 1 A Serisi’ne İyi Başlangıç
Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkan Vekili Oldu
Haberler Abdurrahman Akyüz Avrupa Wushu Federasyonu (EUWUF) 1. Başkan Vekili Oldu
Türkiye Judo Federasyonu Eski Başkanı Ali Natık Canca Toprağa Verildi
Haberler Türkiye Judo Federasyonu Eski Başkanı Ali Natık Canca Toprağa Verildi
IOC, 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları proğramına Wushu’yu Dahil Etti…
Haberler IOC, 2022 Dakar Gençlik Olimpiyatları proğramına Wushu’yu Dahil Etti…
İki dönem Judo Federasyonu Başkanlığı Görevlerinde Bulunan Ali Natık Canca Vefat Etti
Haberler İki dönem Judo Federasyonu Başkanlığı Görevlerinde Bulunan Ali Natık Canca Vefat Etti
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !