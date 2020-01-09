Karate 1 A Serisi’nin Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek

Karate Milli Takımı, 2020 sezonunu Şili’nin başkenti Santiago’da yapılacak Karate 1 A Serisi’nin ilk etabıyla açacak. Ay-yıldızlı ekibimiz 8 kadın, 11 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edecek.
Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları hedefiyle kota müsabakalarına katılımını sürdüren Karate Milli Takımı, olimpiyat yılı olan 2020’yi 10-12 Ocak tarihleri arasında Şili’de açacak. Başkent Santiago’daki Karate 1 A Serisi’nin ilk etabında Ay-yıldız ekip tam kadroda tatamiye çıkacak.
2020’de Santiago, İstanbul ve Durban olmak üzere üç etap üzerinden yapılacak Karate 1 A Serisi’nin sadece Şili etabı Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı verecek.
10-12 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek Karate 1 A Serisi’nin Santiago etabında 65 ülkeden 466 sporcunun mücadele edeceği açıklanırken, Ay-yıldızlı ekibimiz 8 kadın, 11 erkek sporcuyla ülkemizi temsil edecek.
Santiago’da ülkemizi temsil edecek Milli karateciler:
Kadınlar
Ferdi Kata: Dilara Eltemur, Ayşe Yılmaz
Kumite 50kg: Serap Özçelik Arapoğlu
Kumite 55kg: Tuba Yakan, Esra Karabağ
Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu Akyol
Erkekler
Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 60kg: Eray Şamdan
Kumite 67kg: Burak Uygur, Ömer Abdurrahim Özer, Muratcan Deniz
Kumite 75kg: Erman Eltemur, Murat Öz
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu,
Erkek Takım Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir