Karate 1 Premier Lig’in Madrid Etabında Final Günü

Karate 1 Premier Lig’in Madrid etabında Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş’ın da finale kalmasıyla Milli karateciler toplamda 6 final, 1 bronz madalya mücadelesine çıkma hakkı elde etti. Madrid’de tüm madalya mücadeleleri, 1 Aralık Pazar günü yapılacak. Türkiye saati ile 11:30’da başladı.

Uluslararası takvimde sezonun son ciddi organizasyonu olan Karate 1 Premier Lig’in yedinci etabı olan Madrid’de elemelerin ikinci günü tamamlandı. Açılış gününde muhteşem bir performans ortaya koyan Ay-yıldızlı ekipte Ali Sofuoğlu ile Uğur Aktaş da bu başarıya ayak uydurarak finale yükselmeyi başardı.

Madrid Arena’nın ev sahipliği yaptığı organizasyonun ikinci gün sabah seansında erkekler ferdi kata yarı final grubunda üç Türk karateci mücadele etti. Son üç Avrupa Şampiyonası’nın gümüş madalyalı ismi Ali Sofuoğlu, 25.74 puan alarak ilk sırada yer aldı ve finale yükseldi. 23.88 puan alan Emre Vefa Göktaş ile 23.66 puan alan Enes Özdemir ise turnuvaya veda etti.

Karate 1 Premier Lig’de bu sezon ilk kez finale yükselen Milli katacı Sofuoğlu, İspanyol Damian Quintero karşısında altın madalya mücadelesi verecek.

AKTAŞ’IN ÜÇÜNCÜ FİNALİ

Tokyo 2020 olimpik puanlamada ilk sırada yer alan Uğur Aktaş da ikinci gün final bileti alan bir diğer sporcu oldu. Kumite 84 kiloda mücadele eden Milli karateci, 2016 Dünya Şampiyonu Japon Ryutaro Araga karşısında 1-0 kazanarak finale yükseldi. Bu sezon Karate 1 Premier Lig’de üçüncü kez finale yükselen Aktaş, Dubai ve Şangay’da şampiyon olmuştu.

FİNALLER PAZAR GÜNÜ

Karate 1 Premier Lig’de tüm madalya mücadeleleri, 1 Aralık Pazar günü yapılacak. Türkiye saati ile 11:30’da başlayacak final seansı, Sportstv’den canlı yayınlanacak.

Madalya mücadelesi verecek Milli sporcular şu şekilde:

FİNAL

Ali Sofuoğlu (TUR) – Damian Quintero (ES) / Ferdi Kata

Serap Özçelik Arapoğlu (TUR) – Bakhriniso Babaeva (UZB) / Kumite 50kg

Tuba Yakan (TUR) – Yassmin Attia (EGY) / Kumite 50kg

Ömer Abdurrahim Özer (TUR) – Amir Mehdizadeh (IRI) / Kumite 67kg

Uğur Aktaş (TUR) – Daniyar Yuldashev (KAZ) / Kumite 84kg

Türkiye – İtalya / Takım Kata

BRONZ

Eray Şamdan (TUR) – Jovanni Martinez (VEN) / Kumite 60kg