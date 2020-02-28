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    29 Şubat 2020

    tarihinde eklendi.

Karate 1 Premier Lig’in Salzburg Etabı Start Aldı

SİYAHKUŞAK

Milli karatecilerimiz Karate 1 Premier Lig’in Salzburg etabında tatamiye çıkarak bir final, dört bronz madalya maçı yamaya hak kazandı.

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’na kota puanı veren son üç turnuvadan ilki olan Karate 1 Premier Lig’in Salzburg etabı 28 Şubat 2020 start aldı. 88 ülkeden 625 sporcunun katılım gösterdiği organizasyonun ilk gününde erkek kata milli takımı finale kalırken, Eray Şamdan, Burak Uygur, Erman Eltemur ve Serap Özçelik Arapoğlu üçüncülük maçına çıkmaya hak kazandı.

Karate 1 Premier Lig’de sezonun üçüncü etabına ev sahipliği yapan Avusturya’da ilk gün bayanlar ferdi kata, erkekler takım kata ile bayanlar kumite 50, 55kg ve erkekler kumite 60, 67 ve 75 kilo elemeleri yapıldı.

Günün tek finali erkek takım kata dalında geldi. Paris’te şampiyon olan Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Ay-yıldızlı ekip, yarı final grubundaki performansı ile 25.72 puan aldı ve finalde İtalya ile eşleşti.

Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Enes Özdemir’den oluşan Ay-yıldızlı ekibimiz, yarı final grubunu ilk sırada tamamladı.
Ekibimiz, Pazar günü yapılacak finalde İtalya ile karşılaşacak.

İkinci gününde tatamiye çıkacak Milli sporcularımız:

Kumite 61kg: Merve Çoban
Kumite 68kg: Eda Eltemur
Kumite +68kg: Meltem Hocaoğlu Akyol

Ferdi Kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Enes Özdemir
Kumite 84kg: Uğur Aktaş
Kumite +84kg: Alparslan Yamanoğlu

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