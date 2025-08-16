SON DAKİKA!
FLAŞ!!! KYOKUSHİN-KAN CAMİASI YAZ KAMPI VE ÇALIŞTAY YAPACAK…
KARATE-DO YÜCELTİLMİŞ BİR FELSEFE Mİ, YOKSA SALT BİR SPOR MU ?
UFC 319'UN ARDINDAN NE DEDİLER?
UFC 319'DA ORTA SIKLETİN YENİ ŞAMPİYONU KHAMZAT CHİMAEV
ANADOLU YILDIZLARITÜRKİYE FİNALİ ÇOŞKUSU KONYA'DA YAŞANIYOR…
Efsane Sporcu Haldun Alagaş'a Vefa: Bakan Osman Aşkın Bak'tan Anlamlı Mesajlar…
TKF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SENSEİ ÖMER HABEŞ
Dostluğun ve Sporun Buluşma Noktası: TÜRKİYE PREMİER LİGİ RIDVAN GÜMÜŞ ETABI DİYARBAKIR'DA GERÇEKLEŞTİ
THE WORLD GAMES 2025
KARATE-DO AMACI DIŞINDA KULLANILDIĞINDA DÜNYANIN EN VAHŞİ ÖLÜMCÜL MÜCADELE SANATI OLURDU
SÖZLE DEĞİL, DOĞRU ZAMANDA KONUŞARAK SONUÇLA YÜRÜYEN LİDERLİK

KARATE İÇİN TARİHİ BİR ADIM: KAREV VAKFI
KARATE İÇİN TARİHİ BİR ADIM: KAREV VAKFI

Haber: Vasfi AŞÇI

Karate camiası adına, geleceğe umutla bakmamızı sağlayan çok önemli bir gelişme yaşandı. Karev Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı, kartaye 10 yıl hizmet verecek yeni bir tesise kavuştu.


İstanbul Bayrampaşa’da, daha önce Mehmet Germirligil Erkek Öğrenci Yurdu olarak kullanılan geniş bir bina, tam 10 yıl boyunca Karev Karate Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı olarak hizmet verecek. Bu, karate sporumuzun köklerini sağlamlaştırmak ve geleceğini güvence altına almak adına atılmış tarihi bir adımdır.

Bu tesisin anahtarları, Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Ercüment Taşdemir, Asbaşkanlar Hayrettin Hamurcu ve Mustafa Ertekin tarafından teslim alındı. Bu heyecan verici gelişme, Federasyon yönetiminin sadece bugün yapılan müsabakalara değil, sporcuların uzun vadeli gelişimine ne kadar önem verdiğinin bir kanıtı. Karate, sadece bir dövüş sporu değil, aynı zamanda bir yaşam felsefesidir. Karev Vakfı, bu felsefenin yeni nesillere aktarılmasında çok kritik bir rol oynayacak.

Peki, bu vakıf ne gibi faydalar sağlayacak? Öncelikle, genç sporcular için eğitim ve gelişim merkezi olacak. Burada düzenlenecek seminerler, kamplar ve atölye çalışmaları ile karatecilerimiz hem fiziksel hem de zihinsel olarak kendilerini geliştirebilecekler. Ayrıca, vakıf bir dayanışma ve yardımlaşma merkezi olarak da işlev görecek. İhtiyaç sahibi sporculara burs ve destek sağlanması, camia içinde güçlü bir birliktelik ruhunun oluşmasına katkıda bulunacak.

Bu adım, karate sporumuzun sadece müsabaka alanında değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel alanda da ne kadar köklü bir yapıya sahip olduğunu gösteriyor. Karev Vakfı, önümüzdeki 10 yıl boyunca karate camiası için bir yuva olacak. Burası, sporcuların bir araya geldiği, tecrübelerin paylaşıldığı ve yeni dostlukların kurulduğu bir yer haline gelecek. Bu önemli kazancın, camiamıza ve Türk sporuna hayırlı olmasını dilerim.

