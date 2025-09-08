SON DAKİKA!
  • 9 Eylül 2025 02:55 | Güncellenme: 9 Eylül 2025 03:08
Bagatur ekibi ve Türk savaş sanatımız etkinliğe renk kattı…

KUYUCAK KURTULUŞ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BAGATUR GÖSTERİ YAPTI

Haber Merkezi

Kuyucak’ta 5 eylül kurtuluş etkinliği kapsamında Kuyucak Belediyesi tarafından düzenlenen kutlamalarda Türk Savaş Sanatı Bagatur gösterisi yapıldı.

Kuyucak’ın kurtuluşunun 103. yılı düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı. Belediye Bakanı Uğur Doğanca’nın katıldığı etkinlikte Rampapa ve Tolga Çandar konserleri coşkuyla izlendi. Kutlamalarda Türk savaş sanatı Bagatur gösterisi yapıldı. Dikkatle izlenen Bagatur ekibi ve savaş sanatımız etkinliğe renk katarken seyici sanat hakkında bilgi sahibi oldu.

Kutlama etkinliğine Karacasu Belediye Başkanı Mustafa Büyükyapıcı, Germencik Belediye Başkanımız Burak Zencirci, CHP Kuyucak İlçe Başkanımız Serkan Bedel, Gençlik Kolları Başkanımız Nuri Can Güzeldağ, CHP Karacasu Belediye Meclis Üyemiz Cengiz Çumralı ve Hüseyin Işıklı, CHP Nazilli İlçe Başkan Yardımcımız Ali Kaplan, ile Belediye Meclis üyeleri, parti yöneticileri ve vatandaşlarımızın katılımıyla gerçekleşti.

