MANİSA’YA YAKIŞAN BİR LİG, ORAYA ÇOK YAKIŞACAK BİR FİNAL

Yıldızlar Karate Ligi ikinci etabıyla sadece müsabakalar değil, Türk karatesinin geleceğine dair güçlü bir tablo da ortaya koydu. 7 il, 5.500 sporcu, kusursuz işleyen bir sistem ve örnek bir Manisa organizasyonu… Şimdi herkes aynı soruyu soruyor: Final neden Manisa’da olmasın?

Yıldızlar Ligi, Bir Gelecek Projesi

Yıldızlar Karate Ligi’nin ikinci etabı sona erdi ancak etkisi hâlâ camianın gündeminde. Çünkü bu lig yalnızca bir yarışma organizasyonu değil; Türk karatesinin geleceğini inşa eden, sağlam temellere oturmuş bir Karate alt yapısı. Bitmesine rağmen günlerce konuşulan organizasyonlardan biri olmayı başardı.

Federasyonumuz Organizasyon Kurulu Başkanı Tayfun Kobaş’tan aldığım bilgilere göre, ikinci etapta aynı anda 7 ilde yaklaşık 5.500 sporcu tatamiye çıkmış. Bu rakamlar, işin büyüklüğünü net biçimde ortaya koyarken, asıl önemli olan detay, sistemin artık güven veren bir düzene kavuşmuş olmasıdır.

Sporcusundan antrenörüne, hakeminden yöneticisine kadar herkes süreci büyük bir güvenle takip ediyor. Sporcular etaplar boyunca puanlarını toplarken, ocak ayında yapılacak finalde başarılı olanlar ise Milli Takım Kamp Merkezi’nde bir haftalık kamp hakkı kazanacaklar. Genç sporcular için bu hedef, kelimenin tam anlamıyla paha biçilemez bir motivasyon kaynağı bence.

Sahadan Notların ve Manisa Farkı

Ben Sakarya Hendek ilçesinde Merhum Doğan Erdoğan adına düzenlenen etabında hakem olarak görev aldım. Aynı zamanda federasyonumuzun basın kurulunda yer almam nedeniyle müsabakalar sonrası diğer illeri de yakından takip etme şansım oldu. Ankara etabı için yapılan bir paylaşımın olumlu yorumlarına baktığımda özellikle Manisa etabı, sahadan ve camiadan gelen geri dönüşlerle öne çıkıyordu.

Manisa İl Temsilciliği’nden aldığım bilgiler ve İzmir Bölgesi İl Hakem Kurulu Başkanı Şerafettin Ilık hocamızla yaptığımız görüşmeler, bu olumlu tabloyu fazlasıyla doğruluyordu.

“Misafirperverlik ve Sporcu Odaklı” Bir Organizasyonun Gücü

Manisa’daki Murat Eşsiz Etabını farklı kılan en önemli detay, organizasyonun tamamen misafirperverlik ve sporcu odaklı planlanmış olmasıydı.

50 kulüp ve 1.000 civarı sporcunun yer aldığı yoğun bir programda, organizasyonun mükemmelliği ve maçlarda müsabakasını tamamlayan sporcunun hiç bekletilmeden madalyasını alması salonda büyük memnuniyet yarattı.

Bir antrenörün ifadesiyle;

“Nasıl ki bir işçi, döktüğü alın terinin karşılığını gecikmeden almayı hak ediyorsa; sporcu da sahada verdiği emeğin, gösterdiği fedakârlığın karşılığını zamanında görmesi gibi””

Maçların tam saatinde başlayıp bitmesi, salon düzeni, ikramlar ve akışın kusursuzluğu kesinlikle tesadüf değildi.

Manisa Karate Ailesi Çıtayı Yükseltti

Başta Ali Eşsiz, Enes Eşsiz ve Murat Kocakaplan olmak üzere Manisa Karate Ailesi’nin tüm paydaşları, bu organizasyonda ortaya koydukları disiplin, özveri ve profesyonel bakış açısıyla adeta örnek bir çalışmaya imza attı. Her ayrıntısı titizlikle planlanan organizasyon, sadece sportif başarıyla değil, düzeni, misafirperverliği ve vizyoner yaklaşımıyla da takdir topladı.

Verilen emeğin sahaya ve organizasyonun her aşamasına yansıdığı bu özel etap, Manisa’yı karate camiasında ayrıcalıklı bir konuma taşıdı. Sporcuların performansından teknik ekibin uyumuna, organizasyon kalitesinden atmosferine kadar her unsur, standartların artık daha yukarıya çıktığını net biçimde gösterdi. Manisa Karate Ailesi, bu güçlü duruşuyla yalnızca başarılı bir etkinlik düzenlemekle kalmadı, gelecek organizasyonlar için de çıtayı yükselten, ilham veren bir örnek ortaya koydu.

Yıldızlar Karate Ligi, çocuklara yalnızca maç yaptırmıyor; disiplin ve sorumluluk duygusu da kazandırıyor. Manisa etabı düzeni, misafirperverliği ve sporcuya verdiği değerle bu anlayışın en güzel örneklerinden biri oldu.

Final Manisa’ya Çok Yakışır

Şimdi gözler üçüncü ve son etapta. Ancak Manisa’da ortaya konan bu tabloya bakıldığında, final etabının Manisa’da yapılmasının bu lige çok yakışacağı açıkça görülüyor. Böyle bir final, hem verilen emeğin doğal bir ödülü olur hem de Yıldızlar Karate Ligi’nin kalitesini taçlandırır.

Çünkü Manisa bir kez daha gösterdi ki:

İyi organizasyon tesadüf değildir. Emek ister, vizyon ister ve en önemlisi gönül ister.

