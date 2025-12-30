MUŞ KARATE TAKIMI 2025’TE ZİRVEYE KOŞTU, 191 MADALYA İLE TARİHİ BAŞARI

Vasfi Aşçı

Muş Karate Takımı, 2025 yılı içerisinde Bölge, Ulusal ve Uluslararası müsabakalarda kazandığı 191 madalya ile büyük bir başarıya imza attı. Elde edilen bu sonuçla, 2024 yılında kazanılan 95 madalyayı ikiye katlama hedefi başarıyla gerçekleştirilmiş oldu.

Muş karate camiasının yakından tanıdığı ve başarılı çalışmalarıyla öne çıkan antrenör Yakup Ferhatoğlu’ndan bizzat edinilen bilgiler doğrultusunda hazırlanan bu veriler, ilin karate branşında her yıl artan bir ivmeyle yoluna devam ettiğini ortaya koyuyor. Muş, uzun yıllardır bireysel branşlar arasında en fazla lisanslı ve vizeli sporcuya sahip il olma özelliğini de korumayı sürdürüyor.

Başarı grafiğini her yıl yukarı taşıyan Muş Karate Takımı’nın bu noktaya gelmesinde, sporcuların özverili çalışmaları kadar güçlü kurumsal destek de önemli rol oynuyor. Bu kapsamda Muş Valisi Sayın Avni Çakır, Gençlik ve Spor İl Müdürü Sayın Yusuf Kılıç, Spor Hizmetleri Müdürü Sayın Faysal Çavuş ve Spor Şube Müdürü Sayın Halit Baysal’ın sağladığı imkânlar camia tarafından takdirle karşılanıyor. Ayrıca sporcularını büyük bir fedakârlıkla antrenmanlara taşıyan veliler, başarının görünmeyen kahramanları arasında yer alıyor.

Öte yandan, göreve geldiği günden bu yana farklı yaş ve kategorilerde çok sayıda turnuva düzenleyerek sporcuların maç eksikliğini gideren, gelişimlerini hızlandıran ve rekabet ortamını güçlendiren Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Sayın Ercüment Taşdemir ile onun nezdinde Federasyon Yönetim Kurulu, bu başarının en önemli paydaşları arasında gösteriliyor.

Muş’ta sporun gelişimine katkı sunan çalışmalarda, antrenör Aydan Ferhatoğlu’nun özverili ve disiplinli çalışmaları da dikkat çekiyor. Ferhatoğlu’nun, Yakup Ferhatoğlu ile koordineli şekilde yürüttüğü antrenman programları, sporcuların gelişimine önemli katkı sağlarken, ortaya konulan uyum ve gayret takdir topluyor.

“Kendi emeğimiz, kendi başarımız” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Muş Karate Takımı, elde ettiği bu tarihi sonuçlarla hem il sporuna hem de Türk karatesine önemli katkı sunmaya devam ediyor.

#TürkiyeKarateFederasyonu #ErcümentTaşdemir #MuşKarate #MuşSpor #KarateTürkiye #191Madalya #TarihiBaşarı #TürkKaratesi #YakupFerhatoğlu #AydanFerhatoğlu #SporunKalbiMuş #KaratedeZirve #MuşGençlikSpor #KarateBaşarı #AzimVeDisiplin #Muş2025 #ŞampiyonMuş