PFL LYON İLE MMA SEVERLER İÇİN MUAZZAM KART!



F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Profesyonel Dövüşçüler Ligi (PFL), 13 Aralık Cumartesi günü Fransa’nın Lyon kentindeki LDLC Arena’da sekizgeni kurdu! Dev kartta iki kemer maçı ön plana çıkarken, 2025 PFL Avrupa Turnuvası Hafif Sıklet ve Horoz Sıklet finalleri trendi artırırken dövüş severler maça doyacak!

PFL Ağır Sıklet Dünya Şampiyonası için Vadim Nemkov ile Renan Ferreira karşı karşıya gelirken dövüş sporları ikonu Cris Cyborg, PFL Kadınlar Tüy Sıklet Dünya Şampiyonası için namağlup Sara Collins’e karşı geri dönüyor.

PFL Lyon’un ana maçında, eski Bellator Şampiyonu Vadim Nemkov (18-2) ile 2024 PFL Ağırsıklet Turnuvası Şampiyonu Renan Ferreira (13-4), PFL Dünya Ağır Sıklet Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Ana maç öncesi karşılaşmada ise, tüm zamanların en büyük kadın dövüşçülerinden biri olan Cris Cyborg (28-2), yenilgisiz yükselen Avustralyalı dövüşçü Sara Collins (6-0) ile PFL Kadınlar Tüy Sıklet Dünya Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecek.

Lyon etkinliğinde ayrıca, 2025 PFL Avrupa Turnuvası Finalleri’nde Hafif Sıklet ve Horoz Sıklet bölümlerinde iki şampiyonun küresel bir izleyici kitlesi önünde taçlandırılmasına tanık olunacak.

PFL CEO’su John Martin, Fransız MMA hayranlarının PFL’ye muazzam destek verdilerini ifade etti.

John Martin, devamında; “Biz Fransızların tutkusuna ve sadakatine layık bir etkinlik sunmaktan gurur duyuyoruz. 13 Aralık’ta Lyon’daki LDLC Arena’da hayranlar, sporun en büyük isimlerinden ve en heyecan verici karşılaşmalarından bazılarını, dünya şampiyonlarının, yükselen yıldızlarını ve memleket kahramanlarını gerçek bir vitrinini deneyimleyecekler.” dedi.