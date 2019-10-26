  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Santiago’da Üçüncü Günü Pas Geçtik…
  • /

    27 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Santiago’da Üçüncü Günü Pas Geçtik…

SİYAHKUŞAK

Türkiye, üçüncü günü pas geçti. Şili’nin başkenti Santiago’da devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası’nda ilk iki günü aradık.

Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası’nın üçüncü günü gençler kumite müsabakaları yapıldı. İlk iki günü dört altın, beş gümüş ve bir bronz madalya ile bitiren Türkiye, üçüncü günü madalyasız geçmesine rağmen genel klasman liderliğini sürdürdü.

Şampiyonanın üçüncü günü tatamiye çıkan 10 sporcudan sadece biri çeyrek finali yakalayabildi.

Genç erkekler kumite  76 kiloda ilk turda Sırp Dusan Jevtovic’i, ikini turda Slovak J. Cernicky’i 3-1 ve üçüncü turda Meksikalı J. Perez Cardenas’ı 2-1 mağlup eden Hasan Arslan çeyrek finalde Mısırlı M. Mansour ile karşılaştı. Son 30 saniyeye 4-0 geride giren Arslan, üst üste aldığı puanlarla beraberliği yakalamayı başardı. Ancak ilk puan avantajı rakibinde olduğu için Arslan yarı finalin uzağında kaldı.

Benzer İçerikler
İbrahim Altınova, Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Başkanı Seçildi
Haberler İbrahim Altınova, Yurdışı Türkleri Karate Federasyonu (YTKF) Başkanı Seçildi
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasına dördüncü gün; 1 Gümüş, 1 Bronz…
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonasına dördüncü gün; 1 Gümüş, 1 Bronz…
Muaythai Veteranlar Türkiye Şampiyonası final müsabakaları devam ediyor…
Haberler Muaythai Veteranlar Türkiye Şampiyonası final müsabakaları devam ediyor…
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası için Şili’de Bulunan Karate Milli Takımı Otel Değiştirdi
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Dünya Karate Şampiyonası için Şili’de Bulunan Karate Milli Takımı Otel Değiştirdi
Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası Bosna Hersek’te gerçekleşti
Haberler Wako Büyükler Kickboks Dünya Şampiyonası Bosna Hersek’te gerçekleşti
İrem Yaman ile Hatice Kübra Karşılaştı, Salon Full Çekti!
Haberler İrem Yaman ile Hatice Kübra Karşılaştı, Salon Full Çekti!
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !