Santiago’da Üçüncü Günü Pas Geçtik…

Türkiye, üçüncü günü pas geçti. Şili’nin başkenti Santiago’da devam eden Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası’nda ilk iki günü aradık.

Ümit, Genç ve 21 Yaşaltı Dünya Karate Şampiyonası’nın üçüncü günü gençler kumite müsabakaları yapıldı. İlk iki günü dört altın, beş gümüş ve bir bronz madalya ile bitiren Türkiye, üçüncü günü madalyasız geçmesine rağmen genel klasman liderliğini sürdürdü.

Şampiyonanın üçüncü günü tatamiye çıkan 10 sporcudan sadece biri çeyrek finali yakalayabildi.

Genç erkekler kumite 76 kiloda ilk turda Sırp Dusan Jevtovic’i, ikini turda Slovak J. Cernicky’i 3-1 ve üçüncü turda Meksikalı J. Perez Cardenas’ı 2-1 mağlup eden Hasan Arslan çeyrek finalde Mısırlı M. Mansour ile karşılaştı. Son 30 saniyeye 4-0 geride giren Arslan, üst üste aldığı puanlarla beraberliği yakalamayı başardı. Ancak ilk puan avantajı rakibinde olduğu için Arslan yarı finalin uzağında kaldı.