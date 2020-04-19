SAVAŞ SANATLARININ YAŞAMA SAVAŞI: ‘DOJOLAR KAN AĞLIYOR!’

Haber: F.Vural YILMAZ

Federasyonlar uyuyor, spor salonları, kulüpler, dojolar kan ağlıyor! Videolar hazırlamayı ihmal etmeyen, sanal şampiyona yapan ve durumu mesajlarla geçiştiren federasyonlar maalesef dojoların yaşama savaşını görmüyor…

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve neredeyse tüm dünyaya yayılarak global hale gelen Corona virüsü hayatı kabusa çevirmeye devam ediyor. İçişleri bakanlığı geçtiğimiz günlerde alınan tedbirler kapsamında spor salonlarının geçici süreyle kapatıldığını duyurmuştu. Darboğaza giren yüzlerce spor salonunun ne zaman açılacağı belirsizliğini korurken eli taşın altına koyan kurum çıkmıyor!

Faaliyete geçiş sürecide uzamaya devam ediyor…

Özellikle dövüş sanatları çamiası genelgenin ardından kararın doğruluğuna katılarak ikinci bir açıklamaya kadar faaliyetlerine son verdi. Corona virüsün etkiside uzadıkça salonların faaliyete geçiş sürecide uzamaya devam ediyor. Kendi imkanlarıyla kavrulmaya çalışan salonlar (dojolar) finansal sıkıntılar yüzünde havlu ataca seviyeye geldi.

Milli takımlara sporcular yetiştiren dojolar kan ağlıyor!

Kulüplerin bağlı bulunduğu federasyonlar ise adeta uyuyor. Bireysel ve takım sporlarında ülke sporuna büyük katkı sağlayan gençliği sporda tutarak milli takımlara sporcular yetiştiren dojolar kan ağlıyor! Videolar hazırlamayı ihmal etmeyen, sanal şampiyona yapan ve yayıladıkları korona mesajlarıyla geçiştiren federasyonlar maalesef dojoların yasama savaşına ilaç olmuyor.

Bu darboğazda federasyonlara çağrı…

Kulüplerimiz, Cumhurbaşkanı R. T. Erdoğan tarafından açıklanan 20 maddelik planda spor kulüpleri ile ilgili bir açıklama olmadığına dikkat çekerek, genelge ile spor salonlarındaki faaliyetlere ikinci bir talimata kadar durdurduklarını ifade ettiler. Şimdi işletmeci ve salon sahibi hocalarımız bu darboğazda federasyonlara çağrı yaparak spor bakanlığından olumlu bir cevap bekliyor.

Kulüpler kira, Elektirik, su, vergi, muhasebe ve personel giderlerini karşılamada sıkıntı yaşıyor. Soruların başında ilgili bakanlıkların bu soruna çözümü ön planda geliyor. Mücadele sporları federasyonları (Kıckboks, Boks, Muaythai, Judo, Karete, Taekwondo, Wushu) gibi federasyonların çözüm için bakanlıkların kapısını çalması isteniyor.