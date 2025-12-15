SON DAKİKA!
WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
WKF, 2026 YARIŞMA KURALLARINDA YENİ DÖNEM!
WKF 2026 YARIŞMA KURALLARI BÜLTENİ
WKF 2026 YARIŞMA KURALLARI BÜLTENİ
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN TURKISH OPEN’DA GÖZ DOLDURAN PERFORMAS!
ARAS DERİN AKADEMİ’DEN TURKISH OPEN’DA GÖZ DOLDURAN PERFORMAS!
TÜRKİYE’DE KARATE STİLLERİ
TÜRKİYE’DE KARATE STİLLERİ
SENSEİ KAMİL ÜCİ’NİN ZAFERİ: ‘YILIN SPORCUSU UNVANI’
SENSEİ KAMİL ÜCİ’NİN ZAFERİ: ‘YILIN SPORCUSU UNVANI’
PFL LYON İLE MMA SEVERLER İÇİN MUAZZAM KART!
PFL LYON İLE MMA SEVERLER İÇİN MUAZZAM KART!
WELLNESS, GELECEĞİN ANTRENÖRLERİNİ YETİŞTİRİYOR!
WELLNESS, GELECEĞİN ANTRENÖRLERİNİ YETİŞTİRİYOR!
WUMAF WORLD CHAMPIONSHIPS İLGİ GÖRDÜ!
WUMAF WORLD CHAMPIONSHIPS İLGİ GÖRDÜ!
YOUSSEF AHMED MUSTAFA’NIN BABASININ DÜNYA KARATE FEDERASYONU’NA (WKF) ŞİKAYETİ:
YOUSSEF AHMED MUSTAFA’NIN BABASININ DÜNYA KARATE FEDERASYONU’NA (WKF) ŞİKAYETİ:
GELENEKSEL KARATE-DO: VAROLUŞSAL BİR İKSİR VE HAYATA BAĞLAYAN ARZ
GELENEKSEL KARATE-DO: VAROLUŞSAL BİR İKSİR VE HAYATA BAĞLAYAN ARZ

SEFA DOSEM SK’DAN AVRUPA YOLUNDA BÜYÜK BAŞARI

SEFA DOSEM SK’DAN AVRUPA YOLUNDA BÜYÜK BAŞARI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Vasfi Aşçı

Milli Takım Seçmelerinde Zirve: İbrahim Yiğit Yakar Avrupa Biletini Aldı

 

Bugün gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, SEFA DOSEM Spor Kulübü adına tarihi bir başarıya sahne oldu. Kulübün başarılı sporcusu İbrahim Yiğit Yakar, Ümit Kata kategorisinde üstün bir performans sergileyerek seçmeleri şampiyon olarak tamamladı ve Ümitler Milli Takımı’na girmeye hak kazandı.

Zorlu seçme sürecinde rakiplerini bir bir geride bırakan Yakar;

  • ilk turu 3. sırada,
  • ikinci turu 1. sırada,
  • üçüncü turu 1. sırada,
  • final turunu ise 1. sırada tamamlayarak istikrarlı yükselişiyle dikkat çekti.

Bu sonuçlarla birlikte genç sporcu, Avrupa Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

“Bu başarı inancın ve emeğin sonucudur”

SEFA DOSEM Spor Kulübü Teknik Direktörü Sensei Murat Sefa, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarı; inanarak çalışmanın, sabırla mücadele etmenin ve hedefe odaklanmanın bir sonucudur. Biz bu yola inanarak çıktık, çalıştık ve hedefimize ulaştık. Sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyorum.”

SEFA DOSEM SK, altyapısından yetiştirdiği sporcularla Türk karate camiasına değer katmaya devam ederken, İbrahim Yiğit Yakar’ın bu başarısı kulüp adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Genç milli sporcuya Avrupa Karate Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz.

#SEFADOSEMSK #İbrahimYiğitYakar #AvrupaKarateŞampiyonası #MilliTakım #ÜmitKata #TürkKaratesi #GururDoluBaşarı

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.