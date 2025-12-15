SEFA DOSEM SK’DAN AVRUPA YOLUNDA BÜYÜK BAŞARI

Vasfi Aşçı

Milli Takım Seçmelerinde Zirve: İbrahim Yiğit Yakar Avrupa Biletini Aldı

Bugün gerçekleştirilen Avrupa Karate Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri, SEFA DOSEM Spor Kulübü adına tarihi bir başarıya sahne oldu. Kulübün başarılı sporcusu İbrahim Yiğit Yakar, Ümit Kata kategorisinde üstün bir performans sergileyerek seçmeleri şampiyon olarak tamamladı ve Ümitler Milli Takımı’na girmeye hak kazandı.

Zorlu seçme sürecinde rakiplerini bir bir geride bırakan Yakar;

ilk turu 3. sırada ,

ikinci turu 1. sırada ,

üçüncü turu 1. sırada ,

final turunu ise 1. sırada tamamlayarak istikrarlı yükselişiyle dikkat çekti.

Bu sonuçlarla birlikte genç sporcu, Avrupa Karate Şampiyonası’nda ülkemizi temsil etme hakkını kazandı.

“Bu başarı inancın ve emeğin sonucudur”

SEFA DOSEM Spor Kulübü Teknik Direktörü Sensei Murat Sefa, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bu başarı; inanarak çalışmanın, sabırla mücadele etmenin ve hedefe odaklanmanın bir sonucudur. Biz bu yola inanarak çıktık, çalıştık ve hedefimize ulaştık. Sporcumuzu yürekten tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine gönülden inanıyorum.”

SEFA DOSEM SK, altyapısından yetiştirdiği sporcularla Türk karate camiasına değer katmaya devam ederken, İbrahim Yiğit Yakar’ın bu başarısı kulüp adına büyük bir gurur kaynağı oldu.

Genç milli sporcuya Avrupa Karate Şampiyonası’nda başarılar diliyoruz.

#SEFADOSEMSK #İbrahimYiğitYakar #AvrupaKarateŞampiyonası #MilliTakım #ÜmitKata #TürkKaratesi #GururDoluBaşarı