SENSEİ CELAL AKGÜL, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE ULUSLARARASI ŞAMPİYONAYA KATILDI

SENSEİ CELAL AKGÜL, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE SHOTOKAN KATALARINDAN OLUŞAN SUNUM YAPTI

Haber: F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Sensei Celal Akgül, Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde düzenlenen Uluslararası Taekwondo, Karate, Judo ve Aikido müsabakaları için davet aldı. Dev etkinlikte Shotokan katalarından oluşan bir sunum yaptı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Taekwondo, Karate, Judo, Aikido Federasyonu tarafından organize edilen 35. WTF (Olimpik Sistem) Taekwondo Şampiyonası ve World Budo Martialarts Sistem Karate Kata Müsabakaları Girne Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yapıldı. Müsabakalara KKTC, Türkiye, İran ve Etopya Takımları Katıldı.

Uluslararası etkinliğe İngiltere’de yaşamını sürdüren Sensei Celal Akgül özel olarak davet edildi. Shotokan katalarından oluşan bir gösteri yapan Celal hocanın sunumu büyük ilgi gördü. Ayrıca karate yarışmalarında puanlama yaparak hizmet verdi.

Sorularımızı yanıtlayan Sensei Celal Akgül, “Bizler dövüş sanatları çalışıyoruz, bir arada olmak iyi oluyor, gençler iyi yarıştı, organisasyon çok iyiydi, Eyüp hocamı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi. Dev organizasyonu Türkiye’den usta gazeteci Murat Botanlıoğlu’da yerinde takip etti.