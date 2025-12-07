Vasfi Aşçı

Simay Aydın’dan Venedik’te Gümüş Madalya –

Reykan Spor’dan Uluslararası Gurur

İtalya’nın Venedik kentinde 4–7 Aralık 2025 tarihlerinde düzenlenen WKF Karate 1 Youth League müsabakalarında ülkemizi temsil eden Reykan Spor Kulübü sporcusu Simay Aydın, Female Junior Kata kategorisinde sergilediği kusursuz performansla gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

Yıllardır disiplinli çalışması, spor ahlakı, sahadaki özgüveni ve teknik yetkinliğiyle dikkat çeken Simay Aydın, turnuvada gösterdiği üstün kata kalitesiyle uluslararası hakemlerin de takdirini topladı. Genç yaşına rağmen olgun duruşu, güçlü ifadesi ve yüksek seviyedeki teknik hakimiyeti onu kategorisinde öne çıkaran en önemli özellikler arasında yer aldı. Simay, aldığı bu madalyayla geleceğin elit sporcularından biri olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Başarının mimarlarından biri olan antrenörü Kaan Yavaşoğlu, hem teknik donanımı hem de sporcu geliştirme konusundaki profesyonelliğiyle Türkiye’nin en saygın karate antrenörlerinden biri olarak öne çıkıyor. Yavaşoğlu’nun disiplinli, planlı ve vizyoner çalışmaları Simay Aydın’ın gelişiminde kritik rol oynadı.

Ayrıca Reykan Spor Kulübü, hem kata hem de kumite branşlarında ülkemizin en başarılı kulüplerinden biri olmaya devam ediyor. Kulüp, yıllardır yetiştirdiği milli sporcular ve uluslararası dereceleriyle Türkiye karatesinin lokomotifleri arasında yer alıyor.

Simay Aydın’ı, ailesini, başarılı antrenörü Kaan Yavaşoğlu’nu, Reykan Spor Kulübü’nü ve katkı sağlayan Milli Takım Teknik Kurulu hocalarını gönülden tebrik ediyor; başarıların artarak sürmesini diliyoruz. #VasfiAsci

