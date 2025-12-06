Hafif Ağır Sıklet maçı: İbo Aslan ile Iwo Baraniewski

T-MOBİL ARENA İBO ASLAN’I AĞIRLIYOR!

Haber: F. Vural YILMAZ

UFC 323, 7 Aralık Pazar gecesi Nevada T-Mobil Arena’da Merab Dvalishvili vs. Peter Yan kartı ile start alacak! Erken ön elemeler gece 02’de başlayacak ve İbo Aslan, IWO Baraniewski ile karşılaşacak.

Hafif Ağır Sıklet maçında dövüşçümüz, Polonyalı rakibine karşı galip gelmek isteyecek. İbo için sıradan bir maç olmayacak ve önceki maçlarında yaşadığı kayıp nedeniyle baskı altında olacak!

İki dövüşçü kart öncesi tartıya çıktı ve İbo Aslan ile Iwo Baraniewski kiloları yaptı. Bu karşılaşmada rakibin zorluğu ve aynı zamanda risk taşıyan bir rakip olarak çıkıyor. İbo ise kazanmak zorunda olduğu maçta İWO’ya karşı dengeleri korumak ve üstünlüğünü kabul ettirmek zorunda!

Rakip Iwo Baraniewski 27 yaşında, 188 cm boyunda ve normalde 96 kilo geliyor. Judo siyah kuşak sahibi olması onun güreşi tercih etmesini sağlıyor. Profesyonel olarak 6 galibiyet 0 mağlubiyet ile tüm maçlarını ilk raundda bitirmiş olması o risk faktörünü teyit ediyor. İbo’nun strikingi karşısında dövüşü yere almak isteyecek. Rakip ayakta kalma vurgusu yapsada hem yorma hemde teslim için avantaj olacak.

Dövüşcümüz İbo Aslan 29 yaşında, 191 cm boyunda ve normalde 97 kilo civarında. Her iki dövüşçü tartıda 93 kiloya iniyor. Striking gücünün yüksek ve güreş temelli çalışmayla destekleyerek dezavantajda kalmak istemiyor. Profesyonel karnesinde 14 galibiyet 3 mağlubiyet yer alıyor.