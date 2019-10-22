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    22 Ekim 2019

    tarihinde eklendi.

Taha Akgül Dünya Askeri Olimpiyat Şampiyonu

SİYAHKUŞAK

Taha Akgül Olimpiyat Şampiyonu… Çin’de düzenlenen Dünya Askeri Olimpiyat Oyunları’nda serbest stil 125 kiloda mindere çıkan milli güreşçimiz Taha Akgül, altın madalya kazanarak şanlı bayrağımızı göndere çektirdi.

Serbest Stilde Olimpiyat Dünya Avrupa Şampiyonumuz 125 kg Taha AKGÜL finalde Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi’yi (3-0) yenerek Altın madalya kazandı. Taha Akgül ilk turda Türkmenistan Güreşçisi Sohbet Belliyev’i (5-0) Çeyrek Finalde Ukraynalı Aleksandr Koldovski’yi (4-0)
Yarıfinalde de Avrupa 3.sü Polonyalı Robert BARAN’ı (4-0) yenerek finale yükseldi ve Altın madalya için finalde karşılaştığı Asya Şampiyonu İranlı rakibi Yadollah Mohebbi’yi de rahatça (3-0) yenerek ve rakiplerine hiç puan vermeden Askeri Olimpiyatlarda Şampiyon olarak Altın madalya kazandı.

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