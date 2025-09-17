SON DAKİKA!
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ...
RAFET METİN ÇETİNKAYA’NIN SESSİZ GÜCÜ
RAFET METİN ÇETİNKAYA’NIN SESSİZ GÜCÜ
KOCAELİ’NİN GURURU HAZİM ÖZDEMİR 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR OLDU
KOCAELİ’NİN GURURU HAZİM ÖZDEMİR 5. KADEME TEKNİK DİREKTÖR OLDU
JACKİE CHAN VE SON FİLMİ THE SHADOW’S EDGE
JACKİE CHAN VE SON FİLMİ THE SHADOW’S EDGE
AYŞE MERYEM YAZAR, KARATEDE TARİHE GEÇTİ!
AYŞE MERYEM YAZAR, KARATEDE TARİHE GEÇTİ!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
SENSEİ SALİH DOĞAN: HAKEMLER TÖHMET ALTINDA KALIYOR, ORTADA SORUN VAR, ÇÖZÜM YOK!
KOCAELİLİ HAKEMLERDEN GAZZE KARATE TURNUVASI’NA GÖNÜLLÜ DESTEK
KOCAELİLİ HAKEMLERDEN GAZZE KARATE TURNUVASI’NA GÖNÜLLÜ DESTEK
KUYUCAK KURTULUŞ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BAGATUR GÖSTERİ YAPTI
KUYUCAK KURTULUŞ ETKİNLİĞİ KAPSAMINDA BAGATUR GÖSTERİ YAPTI
TATAMİDE DAYANIŞMA: GAZZE’YE UMUT TAŞIYAN KARATE TURNUVASI
TATAMİDE DAYANIŞMA: GAZZE’YE UMUT TAŞIYAN KARATE TURNUVASI
Mücadele Sporları Dünyasına Yeni Bir Eser: ‘DOJO’
Mücadele Sporları Dünyasına Yeni Bir Eser: ‘DOJO’
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ
KAPADOKYA’DA TURNUVA ÖNCESİ: HAKEM ÖMER PATIR İLE SICAK RÖPORTAJ

TERENCE CRAWFORD, CANELO ALVAREZ’İ TAHTINDAN ETTİ!

TERENCE CRAWFORD, CANELO ALVAREZ’İ TAHTINDAN ETTİ!

Dış Haberler Sevisi

Crawford, boks dünyasını resmen salladı! Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas’taki Allegiant Stadyumu’nda adeta nefesler tutuldu ve Crawford, Canelo’yu tahtından etti!

Terence Crawford, süper orta sıkletin tartışmasız şampiyonu Canelo Alvarez’i 12 raunt süren çekişmeli mücadelede hakem kararıyla mağlup etti. Crawford’un kariyerindeki en yakın mücadele oldu ve hakemler maçı 115-113, 115-113 ve 116-112 olarak değerlendirdi. Boks tarihine geçen dev karşılaşma, tam bir taktik savaşına dönüşürken 70.482 seyirci gözlerini ayıramadı. 

Crawford’un kariyerini tanımlayan ve mirasını pekiştiren bir performans oldu

Gerçekten de Terence Crawford’un son zaferi, boks dünyasında büyük bir yankı uyandırdı! Crawford, Canelo Alvarez’i 13 Eylül 2025’te Las Vegas’ta düzenlenen bu maçta birleşik süper orta sıklet şampiyonu olarak tarihe geçti. Bu maç, sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda Crawford’un kariyerini tanımlayan ve mirasını pekiştiren bir performans oldu.

Üç farklı sıklette tartışmasız şampiyon!

Crawford, dört kemer döneminde üç farklı sıklette tartışmasız şampiyon olan ilk erkek dövüşçü oldu. Dövüşten önce Alvarez, Crawford’un özgeçmişini reddetmiş ve “kimseyle dövüşmediğini” iddia etmişti.

10 yıl sonra en büyük boks karşılaşması

Terence Crawford’ın tarihi zaferi, Amerika’da Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao’nun 10 yıl önce MGM Grand Garden Arena’da yaptığı unutulmaz kapışmadan bu yana düzenlenen en büyük boks karşılaşması olarak kayıtlara geçti.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.