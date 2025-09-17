TERENCE CRAWFORD, CANELO ALVAREZ’İ TAHTINDAN ETTİ!

Dış Haberler Sevisi

Crawford, boks dünyasını resmen salladı! Geçtiğimiz hafta sonu Las Vegas’taki Allegiant Stadyumu’nda adeta nefesler tutuldu ve Crawford, Canelo’yu tahtından etti!

Terence Crawford, süper orta sıkletin tartışmasız şampiyonu Canelo Alvarez’i 12 raunt süren çekişmeli mücadelede hakem kararıyla mağlup etti. Crawford’un kariyerindeki en yakın mücadele oldu ve hakemler maçı 115-113, 115-113 ve 116-112 olarak değerlendirdi. Boks tarihine geçen dev karşılaşma, tam bir taktik savaşına dönüşürken 70.482 seyirci gözlerini ayıramadı.

Crawford’un kariyerini tanımlayan ve mirasını pekiştiren bir performans oldu

Gerçekten de Terence Crawford’un son zaferi, boks dünyasında büyük bir yankı uyandırdı! Crawford, Canelo Alvarez’i 13 Eylül 2025’te Las Vegas’ta düzenlenen bu maçta birleşik süper orta sıklet şampiyonu olarak tarihe geçti. Bu maç, sadece bir galibiyet değil, aynı zamanda Crawford’un kariyerini tanımlayan ve mirasını pekiştiren bir performans oldu.

Üç farklı sıklette tartışmasız şampiyon!

Crawford, dört kemer döneminde üç farklı sıklette tartışmasız şampiyon olan ilk erkek dövüşçü oldu. Dövüşten önce Alvarez, Crawford’un özgeçmişini reddetmiş ve “kimseyle dövüşmediğini” iddia etmişti.

10 yıl sonra en büyük boks karşılaşması

Terence Crawford’ın tarihi zaferi, Amerika’da Floyd Mayweather ile Manny Pacquiao’nun 10 yıl önce MGM Grand Garden Arena’da yaptığı unutulmaz kapışmadan bu yana düzenlenen en büyük boks karşılaşması olarak kayıtlara geçti.