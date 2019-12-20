TKF Başkanı Esat Delihasan, “Camianın Desteği Çok Önemli.”

Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda yoğun bir takvim içerisinde bulunan Karate Milli Takımımız, hedefine adım adım ilerliyor… Bu yoğun temponun her dakikasında Milli sporcularımızın yanında olan Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, Sportstv’de yayınlanan “Tokyo 2020’ye Doğru” programına konuk oldu.

Murat Ağca ve Koray Aldemir’in hazırlayıp sunduğu programda 2019 yılının değerlendirmesini yapan Başkan Esat Delihasan, Olimpiyat kota müsabakaları nedeniyle yoğun bir yıl takvimi geçirdiklerini, hedefleri noktada sezonu bitirdiklerini söyledi.

Bu yoğun süreçte camianın desteğinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Esat Delihasan, Türk karate camiasının tüm birimlerine teşekkür ederek Olimpiyat yılı olan 2020’de de aynı tempoda devam edeceklerini ve Olimpiyat hedefine ulaşacaklarına inandıklarını vurguladı.