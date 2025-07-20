Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu’nda yol ayrımı!

TKF YÖNETİMİNDE YOL AYRIMI

TKF’de federasyonların seçim takvimine göre geçen yıl Ekim ayında göreve gelen yeni yönetimde büyük ayrılık yaşandı. Federasyonun Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Habeş ile yapılan açıklamaya göre ilk dokuz ayın ardından yollar ayrıldı.

Türkiye Karate Federasyonu, 22 Ekim 2024 tarihinde Ankara Etap Altınel Otel de gerçekleştirilen 6. Olağan Genel Kurulu ve 8. Mali Genel Kurulu Ercüment Taşdemir yönetimi göreve geldi. Taşdemir, Cenk Hilmi Kılıç ile girdiği zorlu yarışta seçimi kazanan taraf oldu.

Federasyondan yapılan açıklamada, “20.07.2025 tarihi itibarı ile Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Habeş’in Asbaşkanlık ve Yurtdışı Türkleri İlişkiler Kurulu Başkanlığı görevlerine son verilmiştir.” denildi.

Camia ve kamuoyunun bilgisine sunulan duyuru geniş yankı uyandırdı. Yönetimin bir yılını doldurmadan yaşanan bu ayrılık büyük üzüntü ile karşılandı. Güç birliği yaparak göreve gelen yönetim, karatenin başarısı için projeler üretiyordu.

Sensei Ömer Habeş, 2024 olimpiyat takvimi sonrası Türkiye’de gerçekleşen seçimli genel kurul öncesi başkan adayı olmuştu. Başkan adaylarından Ercüment Taşdemir ile birleşerek güç birliği yapılmasının ardından seçimin kazanılmasıyla Ömer Habeş yönetiminde Asbaşkanlık ve Yurtdışı Türkleri İlişkiler Kurulu Başkanlığı görevlerini üstlenmişti.