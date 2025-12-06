Vasfi Aşçı

TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI

Türkiye Karate Federasyonu 2026 Hakem Vize Eğitim Semineri’nde, Merkez Hakem Kurulu’nun iki Trabzonlu gururu Dünya Hakemi Salih Süer ve Avrupa Hakemi Ali Şahin, üstün bilgi birikimleri, duruşları ve profesyonellikleriyle seminere adeta damga vurdu.

Karate camiasında saygınlıklarıyla öne çıkan bu iki değerli isim, Trabzon’un hakemlikte ne kadar güçlü bir merkez olduğunu bir kez daha tüm Türkiye’ye göstererek büyük takdir topladı.

Merkez Hakem Kurulu üyesi olan Salih Süer’in uluslararası tecrübesi ile seminerde gösterdiği liderlik büyük takdir toplarken, Avrupa arenasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Ali Şahin de bilgi birikimi ve hakemlik vizyonuyla katılımcılara örnek oldu. Her iki isim, Trabzon Bölgesi’nin hakemlik alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Seminerde aktif görev alan Trabzon bölgesi hakemleri, disiplinli çalışmaları, üst düzey performansları ve Karate sporuna duydukları bağlılık ile hem Merkez Hakem Kurulu’nun hem de katılımcıların takdirini kazandı. Süer ve Şahin’in rehberliğinde gerçekleştirilen eğitim süreci, Türkiye’de hakemlik kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sundu.

Trabzon’un bu iki değerli hakemi, temsil ettikleri bölgeye gurur yaşatırken, Türk karate camiasında da örnek isimler olarak yerlerini sağlamlaştırdılar.

