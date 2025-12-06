SON DAKİKA!
TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK: “MÜCADELE SANATLARININ GERÇEK SAHİBİYİZ!”
Prof. Dr. İbrahim ÖZTEK: “MÜCADELE SANATLARININ GERÇEK SAHİBİYİZ!”
Simay Aydın’dan Venedik’te Gümüş Madalya
Simay Aydın’dan Venedik’te Gümüş Madalya
JAPON ASILLI AMERİKALI AKTÖR CARY-HİROYUKİ TAGAVA HAYATINI KAYBETTİ
JAPON ASILLI AMERİKALI AKTÖR CARY-HİROYUKİ TAGAVA HAYATINI KAYBETTİ
AHMET ŞAN’IN NET MESAJLARI: “HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR HAKEMLİK YAPISI”
AHMET ŞAN’IN NET MESAJLARI: “HEDEFİMİZ DAHA GÜÇLÜ BİR HAKEMLİK YAPISI”
T-MOBİL ARENA İBO ASLAN’I AĞIRLIYOR!
T-MOBİL ARENA İBO ASLAN’I AĞIRLIYOR!
DÜNYA GENÇLİK LİGİ VENEDİK 2025
DÜNYA GENÇLİK LİGİ VENEDİK 2025
2026 HAKEM VİZE SEMİNERİ: BİLGİNİN, TECRÜBENİN VE USTALIĞIN DERSİ
2026 HAKEM VİZE SEMİNERİ: BİLGİNİN, TECRÜBENİN VE USTALIĞIN DERSİ
ERCÜMENT TAŞDEMİR’LE BAŞLAYAN DEĞİŞİM  
ERCÜMENT TAŞDEMİR’LE BAŞLAYAN DEĞİŞİM  
Türk Karatesinde 2026 Dönemi için Silivri’de Dev Buluşma
Türk Karatesinde 2026 Dönemi için Silivri’de Dev Buluşma
MÜCADELE SPORLARI FESTİVALİ PENDİK’DE GERÇEKLEŞTİ!
MÜCADELE SPORLARI FESTİVALİ PENDİK’DE GERÇEKLEŞTİ!

TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI

TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Vasfi Aşçı

TRABZON’UN GURURU HAKEMLER 2026 VİZE SEMİNERİNDE PARLADI

Türkiye Karate Federasyonu 2026 Hakem Vize Eğitim Semineri’nde, Merkez Hakem Kurulu’nun iki Trabzonlu gururu Dünya Hakemi Salih Süer ve Avrupa Hakemi Ali Şahin, üstün bilgi birikimleri, duruşları ve profesyonellikleriyle seminere adeta damga vurdu.

Karate camiasında saygınlıklarıyla öne çıkan bu iki değerli isim, Trabzon’un hakemlikte ne kadar güçlü bir merkez olduğunu bir kez daha tüm Türkiye’ye göstererek büyük takdir topladı.

Merkez Hakem Kurulu üyesi olan Salih Süer’in uluslararası tecrübesi ile seminerde gösterdiği liderlik büyük takdir toplarken, Avrupa arenasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden Ali Şahin de bilgi birikimi ve hakemlik vizyonuyla katılımcılara örnek oldu. Her iki isim, Trabzon Bölgesi’nin hakemlik alanında güçlü bir potansiyele sahip olduğunu gözler önüne serdi.

Seminerde aktif görev alan Trabzon bölgesi hakemleri, disiplinli çalışmaları, üst düzey performansları ve Karate sporuna duydukları bağlılık ile hem Merkez Hakem Kurulu’nun hem de katılımcıların takdirini kazandı. Süer ve Şahin’in rehberliğinde gerçekleştirilen eğitim süreci, Türkiye’de hakemlik kalitesinin yükselmesine önemli katkılar sundu.

Trabzon’un bu iki değerli hakemi, temsil ettikleri bölgeye gurur yaşatırken, Türk karate camiasında da örnek isimler olarak yerlerini sağlamlaştırdılar.

 

 

#Trabzon   #MHK   #KarateFederasyonu   #Hakemleri   #SalihSüer   #AliŞahin   #2026VizeSemineri

 

 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.