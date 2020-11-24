TTF Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, Zagrep’de 5 Madalya Kazanan Kadın Milli Takımını Kutladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin, tüm sıkletlerde madalya kazanan kadın milli takımını kutladı.

Başkan Şahin, “Mart ayından bu yana koronavirüs nedeniyle uluslararası müsabakalara katılamıyorduk. Yaklaşık 8 aylık aranın ardından Hırvatistan’da yapılan şampiyonaya tüm tedbirlerimizi alarak katıldık. Sporcularımız 8 ay aranın ardından bıraktıkları yerden devam ettiler. 5 sporcumuz da madalya kazanmayı başardı. Hepsini tek tek kutluyorum. Özellikle finalde son 2 olimpiyat şampiyonu Jade Jones’u yenerek altın madalyaya uzanan Hatice Kübra İlgün tebrik ediyorum. Sporcularımızın elde ettiği sonuçlar olimpiyat oyunları öncesinde umutlarımızı arttırıyor” ifadelerini kullandı.