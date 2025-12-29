TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN
Giresun, Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap (Mehmet Karaaslan Etabı) müsabakalarına ev sahipliği yaptı.
27–28 Aralık tarihlerinde Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona Türkiye’nin 14 farklı ilinden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Sporcularla birlikte yaklaşık 300 veli, 30 hakem, 15 idareci ve 50 antrenörün yer aldığı şampiyonada Giresun, toplamda yaklaşık 1000 kişilik spor kafilesini ağırladı.
Trabzon Temsilcisi Zirveyi Bırakmadı
Trabzon’un en genç karate kulüplerinden biri olan 1461 Fight Club Spor Kulübü, turnuvaya 24 sporcu ile katılarak kumite branşında mindere çıktı. İlk etapta kulüpler bazında birincilik elde eden Trabzon temsilcisi, Mehmet Karaaslan Etabı’nda da üstün performansını sürdürdü.
1461 Fight Club sporcuları, zorlu müsabakalar sonunda 20 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak kulüpler sıralamasında bir kez daha birinci olmayı başardı ve liderliğini korudu.
1461 Fight Club Sporcuları ve Kategorileri
Sarı – Turuncu Kuşaklar
- Eylül Durmuşoğlu – 8 Yaş 23 kg Bayan
- Mehmet Can Zengin – 8 Yaş 26 kg Erkek
- Muhammed Yusuf Çavdar – 8 Yaş 32 kg Erkek
- Muhammet Ömür Bıyık – 8 Yaş 36 kg Erkek
- Nehir Yol – 9 Yaş 26 kg Bayan
- Ömer Yunus Kocaman – 9 Yaş 29 kg Erkek
- Alp Eren Gürbüz – 9 Yaş 32 kg Erkek
- Yavuz Selim Zengin – 10 Yaş 32 kg Erkek
- İnci Kader Taşcıoğlu – 10 Yaş 35 kg Bayan
- Rabia Gül Mutlu – 10 Yaş 41 kg Bayan
- Aras Yol – 11 Yaş 35 kg Erkek
- Eymen Uraz Terzi – 11 Yaş 42 kg Erkek
- Bengisu Aydın – 11 Yaş +46 kg Bayan
- Erva Nur Düğdü – 12 Yaş +54 kg Bayan
Yeşil – Mavi Kuşaklar
- Furkan Zeyd Şenyüz – 8 Yaş 36 kg Erkek
- Hasan Kurşun – 9 Yaş 32 kg Erkek
- Nisanur Albayrak – 9 Yaş 38 kg Bayan
- Zümra Koç – 10 Yaş 38 kg Bayan
- Azra Yavuz – 11 Yaş 38 kg Bayan
- Maide Miray Kara – 11 Yaş 46 kg Bayan
- Elizan Kadı – 11 Yaş +46 kg Bayan
- Yiğit Berkay Bayram – 11 Yaş 52 kg Erkek
- Batuhan Yavuz – 11 Yaş +52 kg Erkek
- Beirhan Yayla – 12 Yaş 38 kg Erkek
“Hedefimiz Milli Sporcular Yetiştirmek”
1461 Fight Club Spor Kulübü Antrenörü Osman Şişko, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:
“Çok güzel ve heyecan dolu bir şampiyonayı daha geride bıraktık. Organizasyon komitesine, hakemlerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok yeni bir kulüp olmamıza rağmen her geçen gün gelişiyoruz. Ligin birinci ayağını lider tamamladık, ikinci ayakta da bu unvanı koruduk. Hedefimiz finallerde de başarılı olmak ve bu kadrolardan milli sporcular yetiştirmek.”
1461 Fight Club, elde ettiği bu sonuçlarla Türkiye Yıldızlar Karate Ligi’nin en iddialı kulüplerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.