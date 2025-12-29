TÜRKİYE YILDIZLAR KARATE LİĞİ MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE 1461 FİGHT CLUB’IN

Türkiye Yıldızlar Liği***

MEHMET KARAASLAN ETABI’NDA ZİRVE YİNE 1461 FİGHT CLUB’IN

Giresun, Türkiye Karate Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet takviminde yer alan Türkiye Yıldızlar Karate Ligi 2. Etap (Mehmet Karaaslan Etabı) müsabakalarına ev sahipliği yaptı.

27–28 Aralık tarihlerinde Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyona Türkiye’nin 14 farklı ilinden yaklaşık 500 sporcu katıldı. Sporcularla birlikte yaklaşık 300 veli, 30 hakem, 15 idareci ve 50 antrenörün yer aldığı şampiyonada Giresun, toplamda yaklaşık 1000 kişilik spor kafilesini ağırladı.

Trabzon Temsilcisi Zirveyi Bırakmadı

Trabzon’un en genç karate kulüplerinden biri olan 1461 Fight Club Spor Kulübü, turnuvaya 24 sporcu ile katılarak kumite branşında mindere çıktı. İlk etapta kulüpler bazında birincilik elde eden Trabzon temsilcisi, Mehmet Karaaslan Etabı’nda da üstün performansını sürdürdü.

1461 Fight Club sporcuları, zorlu müsabakalar sonunda 20 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak kulüpler sıralamasında bir kez daha birinci olmayı başardı ve liderliğini korudu.

1461 Fight Club Sporcuları ve Kategorileri

Sarı – Turuncu Kuşaklar

Eylül Durmuşoğlu – 8 Yaş 23 kg Bayan

Mehmet Can Zengin – 8 Yaş 26 kg Erkek

Muhammed Yusuf Çavdar – 8 Yaş 32 kg Erkek

Muhammet Ömür Bıyık – 8 Yaş 36 kg Erkek

Nehir Yol – 9 Yaş 26 kg Bayan

Ömer Yunus Kocaman – 9 Yaş 29 kg Erkek

Alp Eren Gürbüz – 9 Yaş 32 kg Erkek

Yavuz Selim Zengin – 10 Yaş 32 kg Erkek

İnci Kader Taşcıoğlu – 10 Yaş 35 kg Bayan

Rabia Gül Mutlu – 10 Yaş 41 kg Bayan

Aras Yol – 11 Yaş 35 kg Erkek

Eymen Uraz Terzi – 11 Yaş 42 kg Erkek

Bengisu Aydın – 11 Yaş +46 kg Bayan

Erva Nur Düğdü – 12 Yaş +54 kg Bayan

Yeşil – Mavi Kuşaklar

Furkan Zeyd Şenyüz – 8 Yaş 36 kg Erkek

Hasan Kurşun – 9 Yaş 32 kg Erkek

Nisanur Albayrak – 9 Yaş 38 kg Bayan

Zümra Koç – 10 Yaş 38 kg Bayan

Azra Yavuz – 11 Yaş 38 kg Bayan

Maide Miray Kara – 11 Yaş 46 kg Bayan

Elizan Kadı – 11 Yaş +46 kg Bayan

Yiğit Berkay Bayram – 11 Yaş 52 kg Erkek

Batuhan Yavuz – 11 Yaş +52 kg Erkek

Beirhan Yayla – 12 Yaş 38 kg Erkek

“Hedefimiz Milli Sporcular Yetiştirmek”

1461 Fight Club Spor Kulübü Antrenörü Osman Şişko, turnuva sonrası yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi:

“Çok güzel ve heyecan dolu bir şampiyonayı daha geride bıraktık. Organizasyon komitesine, hakemlerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve destek veren herkese gönülden teşekkür ediyorum. Çok yeni bir kulüp olmamıza rağmen her geçen gün gelişiyoruz. Ligin birinci ayağını lider tamamladık, ikinci ayakta da bu unvanı koruduk. Hedefimiz finallerde de başarılı olmak ve bu kadrolardan milli sporcular yetiştirmek.”

1461 Fight Club, elde ettiği bu sonuçlarla Türkiye Yıldızlar Karate Ligi’nin en iddialı kulüplerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koydu.