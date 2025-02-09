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UFC 312’DE DU PLESSİS KESİN ZAFERLE AYRILDI!

UFC 312’DE DU PLESSİS KESİN ZAFERLE AYRILDI!
  • Manşet / MMA
  • 9 Şubat 2025 20:30 | Güncellenme: 9 Şubat 2025 20:43
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Dricus Du Plessis vs. Sean Strickland 2 – Zhang Weili vs. Tatiana Suarez 

UFC 312, 8 Şubat’ta Avustralya’nın Sidney kentineki Qudos Bank Arena’da start aldı ve tüm gözler ana etkinliğe çevrildi. İki kemer maçı ortalığı yıktı ve kemerler sahibinde kaldı.

Dricus Du Plessis Avustralya’da ünvan korudu. UFC 312’de Sean Strickland’e karşı puanla kazanarak rakibini ikinci kez yendi ve ortasıklet ünvanını korudu.

Du Plessis, Ocak 2024’te Amerikalı Strickland’e karşı tartışmalı bir kararla kazanarak aldığı kemerin rövanşında dev ikili 8 Şubat Cumartesi gecesi tekrar karşılaştı.

UFC kemerini takan ilk Güney Afrikalı dövüşçü olan Du Plessis, Strickland’i 50-45, 50-45 ve 49-46’lık skorlarla geride bırakırken rakibinin burnu kırıldı. Bu sonuçla kazananın kim olduğu tartışmasız bir kararla Du Plessis zaferini ilan etti.

Bu sonuçla Du Plessis, Ağustos’ta eski şampiyon Israel Adesanya’yı yenmesinin ardından kemerini ikinci kez başarıyla savunmuş oldu.

 

Ayrıca, heyecanla beklenen unvan maçında saman sıklet şampiyonu Zhang Weili, yenilmemiş Tatiana Suarez’e karşı kemerini ortaya koyarak bu karşılaşmada üçüncü kez savundu ve kemerini bir kez daha korudu.


Du Plessis vs Strickland 2 Sonuçları:

Dricus Du Plessis, Sean Strickland’ı oybirliğiyle yendi (50-45, 50-45, 49-46)

Zhang Weili, Tatiana Suarez’i oybirliğiyle yendi (49-46, 49-46, 49-45)

Tallison Teixeira, Justin Tafa’yı 1. Raundun 0:35’inde TKO (vuruş) ile yendi

Jimmy Crute ve Rodolfo Bellato çoğunluk beraberliğine ulaştı (29-27, 28-28, 28-28)

Jake Matthews, Francisco Prado’yu oybirliğiyle yendi (30-27, 30-27, 30-27)

Gabriel Santos, 3. Raundun 2:06’sında Jack Jenkins’i teslimiyetle (arkadan çıplak boğma) yendi

Tom Nolan, oy birliğiyle Viacheslav Borshchev’i mağlup etti (29-28, 29-28, 30-27)

Wang Cong, Bruna Brasil’i oybirliğiyle yendi (30-27, 30-27, 30-27)

Aleksandre Topuria, Colby Thicknesse’i oybirliğiyle yendi (30-27, 30-27, 30-27)

Rongzhu, Kody Steele’i oybirliğiyle alınan kararla mağlup etti (30-27, 30-27, 30-27)

Jonathan Micallef, Kevin Jousset’i oy birliğiyle mağlup etti (29-28, 29-28, 29-28)

Quilland Salkilld, Anshul Jubli’yi 1. Raundun 0:19’unda KO (sağ el) ile yendi

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