UFC 320 GERÇEKLEŞTİ: ALEX PEREİRA YENİDEN ŞAMPİYON & MERAP DVALİSHVİLİ KEMER KORUDU

F. Vural YILMAZ – SİYAHKUŞAK

Alex Pereira, Magomed Ankalaev’e kaptırdığı unvanını Cumartesi gecesi gerçekleşen UFC 320’yi muhteşem bir şekilde tamamlayarak bir kez daha hafif ağır sıklet şampiyonu oldu. Gürcü Merab Dvalishvili gecede bir kez daha unvan korudu.

Sekizgende, merakla beklenen rövanş maçına hazırlanan iki dövüşçü karşı karşıya geldi. Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da yaklaşık 20.000 kişinin izlediği UFC 320 iki dev kemer maçına sahne oldu.

Son maçları yaklaşık yedi ay önce aynı yerde gerçekleşmiş ve Magomed Ankalaev, şampiyon Alex Pereira’yı yenerek ilk hafif ağır sıklet şampiyonluğunu oybirliğiyle kazanmıştı .

Kartın ana maçında Pereira, bu sefer kendisini tahtından indiren rakibi Ankalaev’den hafif ağır sıklet unvanını geri aldı. Kemer sahibi Ankalaev, agresif başlayan maçta ilk rauntta teknik nakavtla yenildi.

Gücüyle ünlü Brezilyalı yıldızın etkili sağ kroşesi Ankalaev’i çaresizce tekme arayışına soktu, ancak Pereira buna izin vermedi, Rus rakibini yere serdi ve bitirici vuruşları yaptı.

Sessiz ve tehditkar Brezilyalı, Octagon’da korkutucu ve daha agresif duruşuyla Merab Dvalishvili, ABD’li yıldız Cory Sandhagen ile mücadelesinde kemer korudu. Bunda ilk maç yaşananların sağlığıyla ilgili olduğunu göstermekte hiç vakit kaybetmek istemedi.

Pereira, UFC 300’de Jamahal Hill’e ilk kez yaptığı o meşhur “Bunu görüyor musun?” hareketini, mağlup Ankalaev’e doğru sergiledi.

Gecenin ortak ana yan etkinliği, Gürcü Merab Dvalishvili ve ABD’li yıldız Cory Sandhagen arasındaki horoz sıklet unvan mücadelesiydi. Dvalishvili, sadece unvanını korumakla kalmayıp, üst üste 14. UFC maçını kazanarak tarihe geçen isim oldu.