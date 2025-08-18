Du Plessis’i geçti Flistin bayrağını açtı

UFC 319’DA ORTA SIKLETİN YENİ ŞAMPİYONU KHAMZAT CHİMAEV

Haber Merkezi

UFC 319’un ana kartından yeni şampiyon çıktı. Orta sıklet kemer maçında Çeçen Khamzat Chimaev, şampiyon rakibi Güney Afrika’nın ilk UFC şampiyonu Dricus du Plessis’i tek taraflı yenerek şampiyonluk kemerini beline taktı.

Karma dövüş sanatları (MMA) dünyasının uzun süreden beri beklediği orta sıklet kemer maçı nihayet gerçekleşti. UFC 319 ana etkinliğinde Dricus du Plessis’i ortak kararla yenerek şampiyonluğunu ilan eden Khamzat Chimaev, 12 takedown ve rekor sayılabilecek 549 strike yaparak yeni orta sıklet şampiyonu oldu.

Chimaev’in Du Plessis’i ilk kez yere sermesi 10 saniyeden kısa sürdü ve bu oyun planı 5 raunt boyunca devam etti. Du Plessis, dövüşün büyük bir kısmını rakibinin altında geçirdi ve Chimaev, ana etkinlik boyunca çoğu zaman cılız olsada sürekli yumruklar yağdırdı. Son raundun ikinci yarısında Du Plesis atak yapsada bitiriş gelmedi.

UFC 319 ana etkinliğine en büyük sorulardan biri Chimaev’in beş raundu da tamamlayacak kadar güçlü olup olmadığı gündeme gelmiş olmasıydı. Chimaev, finişe ulaşmayı ne kadar istese de, 25 dakika boyunca sergilediği nefes kesici performansıyla kardiyo ve kondisyonuyla ilgili endişeleri giderdi. Çeçen dövüşçü oybirliğiyle alınan kararla (50-44, 50-44, 50-44) Dricus Du Plessis’a karşı dövüşü üstün tamamladı.

Karma dövüş sanatları takipçilerinin heyecanla izlediği maçta kemerin yeni sahibi Chimaev, maç sonunda Filistin bayrağını öptüğü anlar kameralara yansıdı ve kafeste bayrakla turladı.