Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası, 24-29 Mart tarihleri arasında Antalya’da start aldı. TKF Başkanı Ercüment Taşdemir, katılımın olimpiyat kadroları için güçlü bir mesaj olduğunu vurgu yaparak, tatamide “sertlik” ile “şiddet” arasındaki çizgiye dikkat çekti.
UFC SAATLE’DA ALEXA GRASSO VS. MAYCEE BARBER MAÇI ÇOK KONUŞULDU!

flyweight

MMA tutkunları UFC Saatle Fight Night etkinliğinde yer alan kadınlar flyweight maçında Alexa Grasso vs. Maycee Barber arasında tavan yapan bir maça tanık oldu.

UFC Saatle’da  Alexa Grasso, rakibi Maycee Barber’ı daha ilk raunda bitirdi ve doğru-yanlış bu maç, fazlaca konuşuldu.

UFC Saatle, geçen hafta sonu gerçekleşti ve yine olaylı bir maça daha imza attı. MMA tutkunları Fight Night etkinliğinde yer alan Alexa Grasso vs. Maycee Barber arasında tavan yapan maça tanık oldu. Grasso, rakibi Maycee’yi daha ilk raunda bitirdi ve doğru-yanlış bu maç çok konuşuldu.

Bol raundlu maç için nefesler tutuldu

Saatle’da gerçekleşen ve dövüş severlerin ilgiyle izlediği dev etkinlikte yer alan kartın ana maçından bir önceki karşılaşmada Meksikalı Alexa Grasso ve Amerikalı Maycee Barber için nefesler tutuldu. Genelde seyircinin bol raundlu bir maç bekleği bu karşılaşmada Grasso hesabı ilk raundda submission ile erken kesti.

Grasso ve Barber maça kontrollü başladı

İki kadın dövüşcü UFC Saatle’da maça kontrolü başladı ve adeta birbirlerini tartlılar! Sakin ve durağan geçen ilk dakikaların ardından maç resmen yeniden başladı. Mycee’nin atağına karşılık veren Grasso rakibini yere indirdi. Aslında Mycee burda nakavt pozisyonu versede orta hakemden durdurma yönünde bir refleks çıkmadı. Saniyeler yok denece kadar az iken Grasso, Barber’ın backe geçti ve submission ile teslim aldı.

Dizlerinin üzerine çöktü ve rakibini bekledi

Alexa Grasso’nun Maycee Barber’ı ilk rauntta önce nakavt, ardından submission ile saf dışı bırakması etkileyici ve bir karışık konuydu. Grasso maç durduğunda bayılan rakibinin durumu karşısında büyük bir üzüntü yaşadı. Galibiyet sevincini pas geçen Meksikalı yıldız, dizlerinin üzerine çökerek rakibinin başında beklemeye başladı. Sporculuk ahlakı ve vicdanını galibiyetin önüne koyan dövüşcü, insani bir duruş sergiledi.

Mareno: “Kız zaten baygındı, gerekli değildi!”

Maçın ardından Alexa Grasso’nun vatandaşı UFC dövüşçüsü Brandon Moreno: “Boynundan nasıl tuttuğuna şaşırdım, kız zaten baygındı, gerekli değildi… ” derken, Grasso: “Hayır, ama bilmiyordum, fark etmemiştim… Hakem bizi ayırana kadar onu tuttum, çünkü bazen hareket ediyorlar… ” dedi. Brandon Moreno’da “Doğru olanı yaptın” diye karşılık verdi.

