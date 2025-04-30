KOZLAR MASAYA YATIYOR! USYK-DUBOİS 2 İÇİN 19 TEMMUZ’DA WEMBLEY STADYUMU’NDA KARŞILAŞACAK!

Ağırsıklet şampiyonları, tartışmasız şampiyonu Londra’da belirleyecek!

Oleksandr Usyk ve Daniel Dubois’nın tartışmasız ağırsıklet unvanı için 19 Temmuz’da muhtemelen Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya geleceği bildirildi.



Usyk’in Dubois’yı 2023’te tartışmalı bir şekilde yenmesinin ardından bu dövüş ikili arasındaki ikinci maç olacak.

Polonya’daki o gece Ukraynalı, alçak vuruş olduğuna karar verilen bir yumrukla yere serilmişti. Fakat maçı izleyen birçok kişi bu yumruğun vücuda yapılan normal bir vuruş olduğunu düşünmüştü.

Daha sonra yenilmezlik unvanını koruyan Usyk, 2024’te Tyson Fury’yi iki kez yendi. Mayıstaki zaferi onu 24 yıl sonra ilk tartışmasız ağırsıklet şampiyonu yaparken, aralık ayındaki zaferi Usyk’in birleşik kemerleri korumasını sağladı.

Usyk, Dubois’yı yüz yüze geldikleri sırada zayıflık göstermekle suçlarken, Dubois’ın antrenörü Usyk’i boks dünyasını kandırmakla suçladı. Bu maç, tartışmasız ağır sıklet unvanı için önemli bir mücadele olacak.