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  • WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Antalya’da Başlıyor!
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    22 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası Antalya’da Başlıyor!

SİYAHKUŞAK

WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası 23 kasım 1 Aralık 2019 arasında Antalya’da yapılacak. Şampiyonada Kick Boks A Milli Takımı’ndan 60 sporcu altın madalya için ringe çıkacak. Şampiyona 10 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşecek.

Antalya, Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası’na 23 kasım-1 Aralık tarihleri arasında evsahipliği yapacak. Şampiyona 10 Bin Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda start alacak ve 55 ülkeden bin 500’e yakın sporcu ve antrenörün gelecek.

Şampiyonada Türkiye’yi tüm kategorilerde 60 sporcu temsil ederken 2019 yılı içerisinde yapılan yurtiçi şampiyonalarında birinci olarak Milli Takım kadrosuna çağrılan Kickboksçular takımda yer alacak. Milli Takımımız şampiyona öncesi son hazırlıklarını Antalya’da girdikleri kampta yaparken müsabakaları beklemeye başladı. 

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