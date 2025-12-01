SON DAKİKA!
Kocaeli Karate Gelişim Ligi Final Müsabakaları Kartepe’de Coşkuyla Tamamlandı
BÜYÜKLER KARATE MİLLİ TAKIMI, FERDİ DÜNYA ŞAMPİYONASINI İKİNCİ TAMAMLADI!
Azmin Adı, Yusuf Karagöz
HAMDİ ÇEVİK: “MAKEDONYA – GRAND PRİX SKOPJE’DA BEKLEDİĞİMİZ SONUCU ELDE ETTİK!”
FLAŞ! ERAY ŞAMDAN DÜNYA ŞAMPİYONU!
SENSEİ HAMDİ ÇEVİK, MAKEDONYA GRAND PRİX’DEN ALTIN ÇIKARDI!
DÜNYA PARA KARATE ŞAMPİYONASINDA BRONZ GURURU: Nesrin Cavadzade’den “Altın” Sözü
Sporun Bilimle Buluştuğu Nokta: Anatomik Farkındalık ve Başarının Anahtarı
WKF PARA KARATE’DE KAPSAYICI REKABETİ TEŞVİK EDİYOR…
MISIR, DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI İLE TAÇLANDI!
WAKO DÜNYA BÜYÜKLER KICK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA TOPLAM 39 MADALYA!

Birlesik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde 21-30 Kasim 2025 tarihleri arasinda duzenlenen WAKO Dunya Buyukler Kick Boks Sampiyonasi’nda Milli Takimimiz 7 altin, 8 gumus ve 24 bronz madalya kazandı.

Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan, WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası 85 ülkeden sporcunun katılımıyla, Birleşik Arap Emirlikleri – Abu Dabi’de yapıldı.

Milli Takımımız göstermiş olduğu üstün gayretini ve azmini 7 altın, 8 gümüş ve 24 bronz madalya ile taçlandırdı. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı “Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıran tüm Sporcularımızı, Antrenörlerimizi ve Hakemlerimizi yürekten tebrik ediyor, bu tarihi başarıyla Türk Kick Boksunun geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Son olarak Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan en büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın BAK’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatına teşekkür ediyorum.” dedi.

ALTIN MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ:

İSİM SOYİSİM BRANŞ
ASUMAN CIGLIOĞLU Full Contact -60 Kg
BAYRAM EREN CELEP Low Kick -81 Kg
BETÜL ZARARSIZ Light Contct -55 Kg
ELİF CEREN ŞANLI K1 Style -56 Kg
EMRE KORKMAZ Low Kick -67 Kg
KADİR YILDIRIM Low Kick +91 Kg
ÖZLEM MELEK KORKMAZ Low Kick -48 Kg

 

GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ:

İSİM SOYİSİM BRANŞ
CEBRAİL GENÇOĞLU Kick Light -63 Kg
EKİN ÖYKÜ AYDOĞMUŞ Full Contact +70 Kg
FAYSAL SILIV K1 Style -54 Kg
KEREM ÖZ Kick Light -84 Kg
MÜCAHİT MİLLİ Kick Light -69 Kg
SERDAR ŞAYIK Low Kick -63.5 Kg
YAKUB ALPEREN KAYSİ  Full Contact -54 Kg
ZAFER ŞAYIK K1 Style -67 Kg

 

BRONZ MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ:

İSİM SOYİSİM BRANŞ
ABDÜSSAMET UĞURLU K1 Style -57 Kg
ADEM GÜL Low Kick -91 Kg
ALİ KOYUNCU K1 Style -63.5 Kg
ARDA BAŞ Low Kick -86 Kg
AYŞE KAPLAN Kick Light -60 Kg
BERK DÜZENLİ K1 Style -86 Kg
BEYTULLAH GÖKALP Low Kick -57 Kg
BEYZA ÇETİNKAYA Full Contact -65 Kg
ÇETİN KARAPINAR Full Contact -71 Kg
DİLEK EROL Light Contact -70 Kg
DUYGU TURAN Kick Light -55 Kg
EBRU ÜNVER Kick Light -70 Kg
FATMAHANIM GÖKCE Low Kick -56 Kg
FERİT ÖZDEMİR Point Fighting -74 Kg
FEVZİ KURT Low Kick -60 Kg
HALİL İBRAHİM BİRLİK K1 Style -81 Kg
HİLAL ORHAN KURT Kick Light -89 Kg
KAAN TOK Kick Light -79 Kg
NEJAT DERİN Full Contact -81 Kg
SEFA SÖNMEZ K1 Style -75 Kg
SENA AMİNE NUR ÖZGEN Kick Light -65 Kg
ÜNAL ALKAYIŞ Low Kick -75 Kg
YUSUF ERCENK AŞAR Kick Light +94 Kg
ZEYNEP ÇETİNTAŞ K1 Style -48 Kg

