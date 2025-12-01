WAKO DÜNYA BÜYÜKLER KICK BOKS ŞAMPİYONASI’NDA TOPLAM 39 MADALYA!

Haber Merkezi

Birlesik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi kentinde 21-30 Kasim 2025 tarihleri arasinda duzenlenen WAKO Dunya Buyukler Kick Boks Sampiyonasi’nda Milli Takimimiz 7 altin, 8 gumus ve 24 bronz madalya kazandı.

Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan, WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası 85 ülkeden sporcunun katılımıyla, Birleşik Arap Emirlikleri – Abu Dabi’de yapıldı.

Milli Takımımız göstermiş olduğu üstün gayretini ve azmini 7 altın, 8 gümüş ve 24 bronz madalya ile taçlandırdı. Federasyon Başkanı Salim Kayıcı “Ülkemizin bayrağını gururla dalgalandıran tüm Sporcularımızı, Antrenörlerimizi ve Hakemlerimizi yürekten tebrik ediyor, bu tarihi başarıyla Türk Kick Boksunun geleceğe çok daha güçlü adımlarla ilerleyeceğine inanıyoruz. Son olarak Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan en büyük destekçilerimiz başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın BAK’a, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilatına teşekkür ediyorum.” dedi.

ALTIN MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ:

İSİM SOYİSİM BRANŞ ASUMAN CIGLIOĞLU Full Contact -60 Kg BAYRAM EREN CELEP Low Kick -81 Kg BETÜL ZARARSIZ Light Contct -55 Kg ELİF CEREN ŞANLI K1 Style -56 Kg EMRE KORKMAZ Low Kick -67 Kg KADİR YILDIRIM Low Kick +91 Kg ÖZLEM MELEK KORKMAZ Low Kick -48 Kg

GÜMÜŞ MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ:

İSİM SOYİSİM BRANŞ CEBRAİL GENÇOĞLU Kick Light -63 Kg EKİN ÖYKÜ AYDOĞMUŞ Full Contact +70 Kg FAYSAL SILIV K1 Style -54 Kg KEREM ÖZ Kick Light -84 Kg MÜCAHİT MİLLİ Kick Light -69 Kg SERDAR ŞAYIK Low Kick -63.5 Kg YAKUB ALPEREN KAYSİ Full Contact -54 Kg ZAFER ŞAYIK K1 Style -67 Kg

BRONZ MADALYA KAZANAN SPORCULARIMIZ: