32 Ülkeden 117 Para Karate Sporcusu, Sekiz Kapsayıcı Kategoride Yarışıyor…

WKF, PARA KARATE’DE KAPSAYICI REKABETİ TEŞVİK EDİYOR…

F. Vural YILMAZ –SİYAHKUŞAK

Dünya Karate Federasyonu (WKF), Kahire’deki Dünya Karate Şampiyonası’nda Para Karate müsabakaları adeta yeni bir heyecanla sahne alıyor.

Şampiyonaya bu yıl, 32 ülkeden etkileyici sayıda 117 Para Karate sporcusu, sekiz kapsayıcı kategoride yarışmak için kayıt yaptırdı. Şampiyona öncesi Başkanı Antonio Espinos, Mısır Para Karate Takımı ile bir araya geldi.

Etkinlik tarihinde en güçlü Para Karate temsillerinden biri yaşanıyor…

WKF, Para Karate’de çıtayı yüksek tuttu! Kahire’de 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Para Karate müsabakaları ile erişilebilirlik, saygı ve eşit fırsat taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor. Etkinlik tarihinde en güçlü Para Karate temsillerinden biri olurken katılımcı 32 ülkeden 117 Para Karate sporcusu, sekiz kapsayıcı kategoride yarışıyor. Mevcut katılımın etkileyici bir katılım olduğuna dikkat çekiliyor.

WKF küresel sahnede kapsayıcı rekabeti teşvik ederek örnek oluyor…

Para Karate’yi Dünya Şampiyonaları’na entegre ederek, küresel sahnede kapsayıcı rekabeti teşvik eden WKF örnek olmaya devam ediyor. Dünya karatesinin çatı kuruluşu WKF’nin bu yaklaşımın Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) tarafından yönetilen ve spor yoluyla köprüler kurmayı hedefliyor. Bu sayede onuru geliştirmeyi ve fırsatların herkese erişilebilir olmasını sağlamayı savunan tek İnsanlık girişiminin temel değerlerini yansıtığına vurgu yapılıyor.

WKF Başkanı Antonio Espinos, şampiyona öncesi son hazırlıkları incelemek ve Mısır Para Karate Takımı ile bir araya gelmek üzere 27. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nın yerini ziyaret etti.

Para atletler aşağıdaki kategorilerde yarışıyor: