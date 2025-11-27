SON DAKİKA!
MURAT ARKIN: BABAMIN GÖLGESİNİN ALTINDA DEĞİL, IŞIĞINDA YÜRÜMEYİ SEÇTİM!
MISIR, DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI İLE TAÇLANDI!
MISIR, DÜNYA KARATE ŞAMPİYONASI İLE TAÇLANDI!
AHMET ŞAN’DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAKEM VİZESİ DEĞERLENDİRME MESAJI
AHMET ŞAN’DAN DÜNYA ŞAMPİYONASI ÖNCESİ HAKEM VİZESİ DEĞERLENDİRME MESAJI
AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE!
AYYILDIZLI HAKEMLERİMİZ KAHİRE’DE DÜNYA SAHNESİNDE!
KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
KAHİRE’DE HEDEF BAŞARI, ÇITA YÜKSEK!
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
Kütahya’nın Gururu: Mustafa Oğulcan Alımlı “İl Temsilcisi Öğretmen” Olarak Ankara’da Şehrini Temsil Etti
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
27. DÜNYA BÜYÜKLER KARATE ŞAMPİYONASI MISIR’DA BAŞLIYOR!
SAHADA VE MASADA ADALETİN ÖNEMİ
SAHADA VE MASADA ADALETİN ÖNEMİ
Karate Öğrencilerinden Şaban Ağaya Sürpriz
Karate Öğrencilerinden Şaban Ağaya Sürpriz
Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı
Sportoto Yıldızlar Karate Ligi’nin İlk Etabı Kocaeli’de Coşkuyla Tamamlandı
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR
ANADOLU’NUN SESİ, SİNEMANIN YENİ YÜZÜ: EFE GÜNGÖR

WKF PARA KARATE’DE KAPSAYICI REKABETİ TEŞVİK EDİYOR…

WKF PARA KARATE’DE KAPSAYICI REKABETİ TEŞVİK EDİYOR…
BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

32 Ülkeden 117 Para Karate Sporcusu, Sekiz Kapsayıcı Kategoride Yarışıyor…

WKF, PARA KARATE’DE KAPSAYICI REKABETİ TEŞVİK EDİYOR…

 

F. Vural YILMAZSİYAHKUŞAK

Dünya Karate Federasyonu (WKF), Kahire’deki Dünya Karate Şampiyonası’nda Para Karate müsabakaları adeta yeni bir heyecanla sahne alıyor.

Şampiyonaya bu yıl, 32 ülkeden etkileyici sayıda 117 Para Karate sporcusu, sekiz kapsayıcı kategoride yarışmak için kayıt yaptırdı. Şampiyona öncesi Başkanı Antonio Espinos, Mısır Para Karate Takımı ile bir araya geldi.

Etkinlik tarihinde en güçlü Para Karate temsillerinden biri yaşanıyor…

WKF, Para Karate’de çıtayı yüksek tuttu! Kahire’de 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen şampiyonada Para Karate müsabakaları ile erişilebilirlik, saygı ve eşit fırsat taahhüdünü bir kez daha teyit ediyor. Etkinlik tarihinde en güçlü Para Karate temsillerinden biri olurken katılımcı 32 ülkeden 117 Para Karate sporcusu, sekiz kapsayıcı kategoride yarışıyor. Mevcut katılımın etkileyici bir katılım olduğuna dikkat çekiliyor.

WKF küresel sahnede kapsayıcı rekabeti teşvik ederek örnek oluyor…

Para Karate’yi Dünya Şampiyonaları’na entegre ederek, küresel sahnede kapsayıcı rekabeti teşvik eden WKF örnek olmaya devam ediyor. Dünya karatesinin çatı kuruluşu WKF’nin bu yaklaşımın Birleşmiş Milletler Medeniyetler İttifakı (UNAOC) tarafından yönetilen ve spor yoluyla köprüler kurmayı hedefliyor. Bu sayede onuru geliştirmeyi ve fırsatların herkese erişilebilir olmasını sağlamayı savunan tek İnsanlık girişiminin temel değerlerini yansıtığına vurgu yapılıyor.

WKF Başkanı Antonio Espinos, şampiyona öncesi son hazırlıkları incelemek ve Mısır Para Karate Takımı ile bir araya gelmek üzere 27. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nın yerini ziyaret etti.

Para atletler aşağıdaki kategorilerde yarışıyor:

  • Görme Engelli (Erkek & Kadın) – K10
  • Zihinsel Engelli (Erkek & Kadın) – K21
  • Zihinsel Engelli (Erkek & Kadın) – K22
  • Tekerlekli Sandalye Kullananlar (Erkek & Kadın) – K30

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.