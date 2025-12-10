WUMAF WORLD CHAMPIONSHIPS İLGİ GÖRDÜ, SIRA 2026’DA!

Celal AKGÜL – LONDRA – Özel

World Martial Arts Of Federation (WUMAF), 19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Londra – K1. Spor Kompleksi’nde düzenlediği Dünya Şampiyonası’nın ardından 2026’ya da yeşil ışık yaktı.

World Martial Arts Of Federation, 19-21 Eylül 2025 tarihleri arasında Londra – K1. Spor kompleksi’nde Dünya Şampiyonası düzenledi. Şampiyonaya 20 den fazla ülke katılırken 1000’den fazla sporcu madalya için yarıştı. Bu sene 3.nçüsü gerçeleşen şampiyonada yarışmalara yoğun bir ilgi vardı. Şüphesiz her sene daha iyi bir şampiyona olurken WUMAF, 2026 şampiyonası için adeta yelken açtı.

WUMAF Dünya şampiyonası nasıl geçti?

Birinci gün Cuma, Dan imtahanı ile hakem semineri ve imtihanı yapıldı. 7. inci Dan’a kadar katılanlar oldu ve bir tane ‘8. Dan’ ona kurul karari lie verilmişti. 10 seneden fazla beklemiş, yaşıda 70’in üstündeydi.

Bir tane 7. Dan Amerika’dan katıldı, 4 tane 6.ncı Dan vardı, bir hayli Siyah kuşak katılırken imtihan güzel geçti.

Cumartesi açılış ve Kata yarışmaları yapıldı. Bu yarışmalarda ayet iyi geçti.

Pazar günü yapılan Kumite yarışmaları yine yoğun bir ilgi vardı.

Malum, her federasyon Dünya şampiyonası düzenlemiyor, çünkü maliyetli!

Burada İngiliz Karate Federasyonu hiç maddi veya yer konusunda yardımcı olmuyor, maalesef. Allahtan benim beraber çalıştığım. Shihan Mark bütün masrafi o karsiladi. Ayrıca iş adamı, full time karate hocalığı yapıyor.

Benide WUMAF’ın başına Teknik Direktör olarak aldı.

20 den fazla salonda dersler variyoruz. 600 den fazla ögrenci var, ben Doğu Londra bölgesine bakıyorum ama diğer salonlarada gidiyorum, ayda bir seminerler veriyorum. Bu birliğin en üst hocasi benim.

Shihan Mark 7.inci Dan, ayrıca bir 7. Dan var. 4. tane 6 ıncı Dan, 6 tane 5.inci Dan, 10 tane 4. üncü dan 15 tane 3.ncü ve bir hayli 1. ncü ve 2.inçi dan var.

Gurubumuzda İnsallah gelecen sene tekrar düzenliyeceğiz.

saygilarimla.

HANSHI CELAL AKGUL 9TH DAN OSS. LONDRA’DAN COK SELAMLAR…