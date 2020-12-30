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  • Yeni Dizi Sarp’da Dövüş Sahneleri Dikkat Çekiyor!
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    31 Aralık 2020

    tarihinde eklendi.

Yeni Dizi Sarp’da Dövüş Sahneleri Dikkat Çekiyor!

SİYAHKUŞAK

Sarp isimli yeni dizinin çekimleri start aldı. Başrolde ise Selçuk Kılıç’ın olacağı öğrenilen dizinin kadrosunda; Survivor şampiyonu Adem Kılıççı, Büşra Cebe, Levent Sülün ve Şevket Çapkınoğlu gibi isimler var.

İlk bölümü İstanbul’da çekilen dizide ünlü isimler yer alırken projede dövüş sahneleri dikkat çekiyor. Olimpiyat şampiyonu boksörümüz Adem Kılıçcı ve Dünya KickBoks şampiyonu dövüşçümüz Selçuk Kılıç çok yakında izleyiciyle buluşacak! Yapımcılığını Kum Medya’nın yaptığı, Bülent Terzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu projenin ilk bölümü yeni yılda ekranlara gelecek.

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