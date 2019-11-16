  • Anasayfa/
  • Haberler/
  • Yusuf Karakaya MMA Mücadelesinde Rakibi Ali Damak’ı İlk Rauntta Pes Ettirdi
  • /

    17 Kasım 2019

    tarihinde eklendi.

Yusuf Karakaya MMA Mücadelesinde Rakibi Ali Damak’ı İlk Rauntta Pes Ettirdi

SİYAHKUŞAK

Legend Fighting League Organizatörlüğünde düzenlenen MMA (Karma Döğüş Sanatları) turnuvası Antalya 10.000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Gecede 2019 Survivor Şampiyonu olan Yusuf Karakaya ilk kez bir MMA mücadelesinde rakibi Ali Damak’ı ilk rauntta pes ettirdi.

Legend Fighting League tarafından organize edilen MMA gecesi Antalya’da 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleşti. Gecenin ana maçında Survivor ile adını duyurmayı başaran Yusuf Karakaya, Antalya’da düzenlenen “Legend Fighting League” ana maçında rakibi Ali Damak’ı ilk rauntta pes ettirerek mağlup etti.

Survivor’ın ardında zorlu bir maça çıkan Yusuf Karakaya, Ali Damak’ı henüz ilk rauntta yenerek karşılaşmayı uzatmadan kazanması lehine oldu. Karakaya, maçtan sonra çok teşekkür ettiğini ifade eden dövüşcümüz galibiyeti Türk askerlerine armağan etti.

 

 

 

 

Benzer İçerikler
Flaş! Bellator Londra, gün sayıyor! Sabriye Şengül MMA Maçı İçin Kafese Girecek…
Haberler Flaş! Bellator Londra, gün sayıyor! Sabriye Şengül MMA Maçı İçin Kafese Girecek…
İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Haberler İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıl Dönümünde Kabri Başında Anıldı
Başkan Esat Delihasan, İl Protokolü Ziyaretlerine Devam Etti
Haberler Başkan Esat Delihasan, İl Protokolü Ziyaretlerine Devam Etti
Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da Başladı
Haberler Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası, Diyarbakır’da Başladı
Survivor Şampiyonu Yusuf Karakaya İlk Kez Bir MMA Mücadelesinde Ringe Çıkacak
Gündem Survivor Şampiyonu Yusuf Karakaya İlk Kez Bir MMA Mücadelesinde Ringe Çıkacak
İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıldönümünde Kabri Başında Anılacak
Haberler İsmet Iraz, Vefatının 2. Yıldönümünde Kabri Başında Anılacak
  • Site İçi Yorumlar

Bültene Kaydol Anında Haberdar Ol !