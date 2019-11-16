Yusuf Karakaya MMA Mücadelesinde Rakibi Ali Damak’ı İlk Rauntta Pes Ettirdi

Legend Fighting League Organizatörlüğünde düzenlenen MMA (Karma Döğüş Sanatları) turnuvası Antalya 10.000 Kişilik Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Gecede 2019 Survivor Şampiyonu olan Yusuf Karakaya ilk kez bir MMA mücadelesinde rakibi Ali Damak’ı ilk rauntta pes ettirdi.

Legend Fighting League tarafından organize edilen MMA gecesi Antalya’da 10 bin kişilik spor salonunda gerçekleşti. Gecenin ana maçında Survivor ile adını duyurmayı başaran Yusuf Karakaya, Antalya’da düzenlenen “Legend Fighting League” ana maçında rakibi Ali Damak’ı ilk rauntta pes ettirerek mağlup etti.

Survivor’ın ardında zorlu bir maça çıkan Yusuf Karakaya, Ali Damak’ı henüz ilk rauntta yenerek karşılaşmayı uzatmadan kazanması lehine oldu. Karakaya, maçtan sonra çok teşekkür ettiğini ifade eden dövüşcümüz galibiyeti Türk askerlerine armağan etti.