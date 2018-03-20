6. Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası Bulgaristan’da Yapıldı

Madalyalar tamam Çanakkale ve Afrin Şehidlerimize Selam!

Bulgaristan’ın Varna kentinde 17 mart tarihinde gerçekleşen The 6th Balkan Kyokushin Karate Championships’da sporcularımız bu anlamlı gün öncesi madalya için tatamiye çıktı ve toplamda 19 madalya kazandı.

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Bulgaristan’ın Varna kentinde 17 mart tarihinde yapılan 6. Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası başarıyla sonuçlandı. Veteran dahil tüm kategorilerde müsabakalar yapıldı ve Karate Federasyonu Kyokushin Milli Takımı’da ülkemizi temsil etti. Türkiye 6 Altın, 7 Gümüş, 3 üçüncü ve 3 dördüncü çıkartarak toplamda 19 madalya kazandı.

Karate Federasyonu Kyokushin Karate Milli Takımı 1 Mart öncesi ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için mücadele verdi. Kazanılan madalyalar Çanakkale Şehitlerine ve Afrin Şehidlerimize armağan edildi. Şampiyona sonrası sporcu, antrenör ve yönetici kadromuz ay-yıldız bayraklarımızla The 6th Balkan Karate Championships’ın hatırası çekildi.

Kyokushin Balkan Şampiyonası akabinde, bu başarının alınmasında büyük katkı başta Federasyon Başkanı Esat Delihasan, Genel Sekreter Gökmen Teyran, tüm Kyokushin Karate antrenörleri, sporcu aileleri ve sporcularımıza teşekkür edilirken başarı ve sevinç gözlerden kaçmadı. Özellikle TKF Başkanı Esat Delihasan’ın desteğine vurgu yapıldı.

