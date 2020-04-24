SALONLAR BOŞ, CAMİA ZORDA, HOCALAR NE DİYOR!

Dövüş sanatları çamiası yayınlanan genelgenin ardından alınan kararların doğruluğuna katılarak ikinci bir açıklamaya kadar faaliyetlerine son vermesine rağmen Corona virüsün etkiside uzadıkça salonların faaliyete geçiş sürecide uzamaya devam ediyor. Kendi imkanlarıyla kavrulmaya çalışan salonlar (dojolar) finansal sıkıntılar yüzünde havlu atacak seviyeye geldi. Peki bu sürecte bazı hocaların medyaya yansıyan görüşleri nelerdi?

Kemal Yolcu: Federasyonlar kulüplere destek olmazlar ise, 2021 de milli takımı eldeki mevcut kadro ile götürmek zorunda kalacaklar.

İbrahim Coşkun: Uzak Doğu Sporları Mücadelesi Veren Çoğunlukta Merdiven Altı Diye Tabir Edilen Sk İşletmecilerin Türk Sporunda En çok lisansa Sahip olan Bireysel Sporlar & milli Takımlarda Ülkeyi Temsilen Dünya da Başarı Sıralamasında ilk beşte olan milli Takımı Oluşturan Sporcularımızı yetiştiren İlçe Spor Okulları Kapalı olduğu İçin kira stopaj elektrik su internet giderleri bu Süreç Uzayacak gibi Gözüküyor.

Şefik Gülten: Federasyonların amacı sporculara bakmak değil ki. Onların amacı şampiyona yapıp, ödenek almak ve sporcuların sırtından ceplerini doldurmak. Devletin ödenekleri kimlerin cebine giriyor? Bunları bilmeyen yok!

Yavuz Toptaş: Sayın Spor Bakanım, Sayın Spor Genel Müdürüm, Sayın Federasyon Başkanlarım, Sayın Gençlik spor il Müdürlerim milyonların cevap beklediği bir soruyu yöneltmek istiyorum.

Amatör spor kulüpleri kapandıktan, Pandemi bittikten sonra mı spor kulüplerine kira yardımı yapacak ve çocukların spor yaptığı Amatör spor kulüplerini ayakta tutacaksınız.

Aras Fight Club: Tüm antrenör arkadaşlara selam… Salon işleten hocalarıma Bugüne kadar destek verdiğiniz verdiğimiz Fedarasyonlar… Hangisi salona destek amaçlı bir kampanya yaptı. Gecimini sadece salon işletmeciliği yapan hocalar konuşşun. Bunu sormak lazım.!!!

Salih Çam: Sadece spor salonları değil Halk Eğitim kanalıyla fedakarca eğitim veren çok sayıda antrenörde maddi açıdan çok kötü durumda. Mevcut durum nedeniyle başka bir iş bulma imkanı da olmayan antrenörler açlığa terk edilmiş durumda. Anlaşılan özel spor salonlarının çok büyük bölümü kapanacaktır. Spor ülkemizde ciddi bir gerileme yaşayacaktır.