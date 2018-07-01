Akdeniz’de Türk Taekwondo Milli Takımı’dan 6 Madalya…

İspanya’nın Tarragona kentinde düzenlenen 2018 Akdeniz Oyunları bünyesinde üç gün süren taekwondo müsabakaları tamamlandı. Türk Taekwondo Milli Takımı, müsabakalarında 2 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

2018 Akdeniz Oyunları’ndaki üç gün süren taekwondo müsabakalarının ilk gününde bayanlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım ve bayanlar 57 kiloda İrem Yaman altın madalya kazanırken, Erkekler +80 kiloda Emre Kutalmış Ateşli, 80 kiloda Yunus Sarı ve taekwondo müsabakalarının üçüncü ve son gününde bayanlar +67 kiloda Nafia Kuş ile erkekler 68 kiloda Hakan Reçber bronz madalyaya uzandı.

Bu sonuçların ardından Türk Taekwondo Milli Takımı, 2018 Akdeniz Oyunları kapsamında yapılan ve üç gün süren taekwondo müsabakalarında 2 altın ve 4 bronz olmak üzere toplam 6 madalya kazandı.

İlk gün;

Bayanlar 49 kiloda mücadele veren Rukiye Yıldırım, çeyrek finalde Tunuslu Ikram Dhahri’yi 24-9, yarı finalde ise Faslı Oumaima El Bouchti’yi 33-15 yenerek finale yükseldi. Finalde Hırvat Kristina Tomiç’i 12-11 yenen Rukiye Yıldırım 2018 Akdeniz Oyunları’nda altın madalya kazandı.

Bayanlar 57 kiloda İrem Yaman, çeyrek finalde Fransız Laurygan Celin’i 16-4 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde İspanyol Marta Calvo Gomes’i de 7-3 ile geçen Yaman, adını finale yazdırdı. Finalde Mısırlı Radwa Elsayed Nada’yı da 8-0 farklı yenerek altın madalyaya uzandı.

Erkekler +80 kiloda tatemiye çıkan Emre Kutalmış Ateşli, çeyrek finalde Mısırlı Mohamed Abdelmawgood’ı 13-10 yenerek yarı finale yükselmesine rağmen yarı finalde İspanyol Daniel Ros Gomez’e 19-13 yenilerek bronz madalya kazandı.



İkinci gün;

Erkekler 80 kiloda tatemiye çıkan Yunus Sarı, ilk turda Bosna Hersek’ten Karlo Galiç’i 6-0’lık skorla geçerek çeyrek finale, çeyrek finalde ise İtalyan Roberto Botta’yı 10-7 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Mısırlı Seif Eissa’ya 16-6 yenilen sporcumuz bronz madalya kazandı.

İkinci günde mücadele veren bir diğer sporcumuz olan erkekler 58 kiloda Deniz Dağdelen, ilk turda Faslı Amine Elhamrazi’ye yenilerek Akdeniz Oyunları’na veda etti.

Üçüncü gün;

Erkekler 68 kiloda tatemiye çıkan Hakan Reçber, ilk turda Kosova’dan Qendrim Sejfijaj’ı 29-6, çeyrek finalde ise Fransız Dylan Chellamootoo’yu 22-21 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Yunan Konstantinos Chamalidis ile karşılaşan milli sporcumuz müsabakayı 12-9 kaybederek bronz madalya kazandı.

Bayanlar artı 67 kiloda madalya mücadelesi veren Nafia Kuş çeyrek finalde Cezayir’li Linda Azzeddine’i 12-1 yenmesine rağmen yarı finalde Sırp Ana Bajic’e 3-1 yenilerek bronz madalya kazandı.

Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, milli takım kafilesini kutladı.

Başkan Şahin, “7 sporcuyla katıldığımız organizasyonu 6 madalya ile tamamlayarak ülkemizi temsil ettiğimiz organizasyonda görevimizi yerine getirdik. Madalya kazanamayan tek sporcumuz da altın vuruşla maçını kaybetti. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi kutluyorum. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda durmadan çalışmaya devam ediyoruz” dedi.