Karate İle Geçen Dolu Dolu Bir Ömür: ‘Hirokazu Kanazawa’

Hirokazu Kanazawa, 3 Mayıs 1931’de Japonya’nın Iwate Eyaletinde dünyaya geldi. Okul yıllarında Judo ile tanıştı ve çalışmaya başladığı bu dövüş sanatında üst sıralarda yer aldı. Karate eğitimine Shotokan karate şefi Masatoshi Nakayama’nın baş öğretmenliği olan Takushoku Üniversitesi’nde başladı.

Kanazawa Sensei ayrıca Shotokan stilinin kurucusu Gichin Funakoshi’den de öğrendi ve bunu yapan son yaşayan karateka (karate uygulayıcılarından) biriydi.

Karate’de iki yıldan daha az bir eğitim süresi içinde Kanazawa, Shotokan ekolünde 1. dan rütbesine yükseldi ve 2’nci Dan’a terfi üç yıl sonra geldi. 1956’da üniversiteden mezun oldu ve JKA’ya katıldı. Aynı yıl 3. dan’a terfi etti.

Kanazawa, 1957’de tüm Japonya Karate Şampiyonası’nın kumite (müsabaka) şampiyonluğunu kazandı. Kumite yarışmasını kırılmış bir elle kazandığı ifade edilir. Aynı yıl JKA’nın eğitmenlik eğitim programından Kanazawa ilk mezun olanlardan biri oldu.

1958’de Kanazawa kata (kalıplar) ünvanını kazandı ve kumite unvanını ise Takayuki Mikami ile paylaştı. Asıl olan Mikami ve Kanazawa uzun süredir oda ve sınıf arkadaşıydılar ve birbirlerini iyi tanıyorlardı. Bu onların kumite unvanını paylaşmasında teknik açıdan önemli bir etken olmuştur.