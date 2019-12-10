Karate İle Geçen Dolu Dolu Bir Ömür: ‘Hirokazu Kanazawa’

Hirokazu Kanazawa, 3 Mayıs 1931’de Japonya’nın Iwate Eyaletinde dünyaya geldi. Okul yıllarında Judo ile tanıştı ve çalışmaya başladığı bu dövüş sanatında üst sıralarda yer aldı. Karate eğitimine Shotokan karate şefi Masatoshi Nakayama’nın baş öğretmenliği olan Takushoku Üniversitesi’nde başladı.
Kanazawa Sensei ayrıca Shotokan stilinin kurucusu Gichin Funakoshi’den de öğrendi ve bunu yapan son yaşayan karateka (karate uygulayıcılarından) biriydi.
Karate’de iki yıldan daha az bir eğitim süresi içinde Kanazawa, Shotokan ekolünde 1. dan rütbesine yükseldi ve 2’nci Dan’a terfi üç yıl sonra geldi. 1956’da üniversiteden mezun oldu ve JKA’ya katıldı. Aynı yıl 3. dan’a terfi etti.
Kanazawa, 1957’de tüm Japonya Karate Şampiyonası’nın kumite (müsabaka) şampiyonluğunu kazandı. Kumite yarışmasını kırılmış bir elle kazandığı ifade edilir. Aynı yıl JKA’nın eğitmenlik eğitim programından Kanazawa ilk mezun olanlardan biri oldu.
1958’de Kanazawa kata (kalıplar) ünvanını kazandı ve kumite unvanını ise Takayuki Mikami ile paylaştı. Asıl olan Mikami ve Kanazawa uzun süredir oda ve sınıf arkadaşıydılar ve birbirlerini iyi tanıyorlardı. Bu onların kumite unvanını paylaşmasında teknik açıdan önemli bir etken olmuştur.
JKA, Ocak 1961’da karate okulları kurmak için Kanazawa’yı Hawaii’ye gönderdi. Bu görevi yerine getirdi ve bir dojo kurdu ve bu arada Hawaii Karate Kongresi’nin açılış başkanı olarak görev yaptı. Mayıs 1963’te Japonya ve Avrupa’da öğretmenlik yapmak için Hawaii’den ayrıldı.
1966’da Kanazawa , Büyük Britanya Karate Birliği Şefliğine getirildi. JKA, onu, o yıl 6. dan rütbesine yükseltirken, 1973 yılı, Japonya Karate Federasyonu tarafından 7. dan’a terfi ettirildiği bir yıl oldu.
1977’de bir dönüm noktası yaşandı ve Kanazawa JKA’dan ayrıldı. Sensei, Shotokan Karate-Do Uluslararası Federasyonu’nu (SKIF) kurdu. Bu oluşumdan sonra, birçok karate şampiyonasının organizasyonu, karate dersleri verdi ve terfiler dahil olmak üzere SKIF aracılığıyla gerçekleşti. JKA’dan ayrılmasına rağmen, eski meslektaşlarıyla bağları sürdürdü.
Kanazawa, 1990 yılında sanatını Las Vegas’ta düzenlenen 10. Geleneksel Karate Turnuvası’nda gösterdi. Buna 1994 ve 1995 yıllarında, 14. ve 15. Geleneksel Karate Turnuvaları ile devam etti ve Karate’yi sergiledi.
Ayrıca Sensei Kanazawa, karate üzerine bazı kitaplar yazdı. Bunlardan bazıları: Kankudai (1969), Hareketli Zen: Bir adamın Karate’nin kalbine olan yolculuğu (2001, ortak yazar), Karate: Benim hayatım (2003), Karate dövüş teknikleri: Bütün kumite (2004, ortak yazar), ve Kara Kuşak Karate (2006). Paul Walker’ın Ustalık Dersleri: Usta Hirokazu Kanazawa ile 279 Karate dersi kitabı yer aldı.
Uluslararası Dövüş Sanatları Federasyonu, Kanazawa’yı 1978’de 8. dan , 1988’de 9’dan, 2000’de 10 Dan’a terfi etti.