KKTC BAŞBAKANI ERSAN SANER, JUDO KARATE AİKİDO FEDERASYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ

KKTC Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve beraberindeki heyet Başbakan Ersan Saner’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Başbakan Ersan Saner, Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ve beraberindeki heyeti kabul ederek, gençlerimizi spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsunuz. sizleri kutlarım” dedi.

Başbakan Ersan Saner kabulde yaptığı konuşmada ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Taekwondo Judo Aikido Federasyonu’nun bir kitle sporu olduğunu ve gençleri salona topladığını belirterek, “Büyük ve güzel bir iş başarıyorsunuz. Bize de devlet olarak sizlere ve gençlerimize sahip çıkmak düşer. Gençlik demek gelecek demektir” dedi. Başbakan Saner, “Gençlerimizi spor yaptırarak kötü alışkanlıklardan uzak tutuyorsunuz. sizleri kutlarım” diye devam etti.

Taekwondo Judo Karate Aikido Federasyonu Başkanı Eyüp Zafer Gökbilen ise yaptığı konuşmada uzun süredir Avrasya Taekwondo Merkezi’nin ısıtma soğutma sisteminin Başbakan Ersan Saner’in girişimleriyle ihale edildiğini ifade ederek, tüm sporcular adına teşekkür etti.

Ayrıca Federasyon Başkanı Gökbilen Ekim ayı sonunda KKTC’de yapılacak olan uluslararası organizasyon için şu anda 33 ülkeden onay geldiğinin müjdesini vererek bu organizasyonların Kuzey KIbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtılmasında büyük önem taşıdığına dikkat çekti

Kabülde yapılan konuşmaların ardından Eyüp Zafer Gökbilen ziyaretin anısına Başbakan Ersan Saner’e el yapımı hediyelik sandık hediye etti.