Avni Yıldırım vs. Anthony Dirrel Maçına Doğru!

Avni Yıldırım vs. Anthony Dirrel, 24 Şubat pazar sabahı saat 07.00’de gerçekleşecek dev maçın ilk raundu daha başlamadan bir TV kanalı için karşı karşıya geldiler. Her iki boksörün açıklamaları ne kadar klasik olsada iddialarını ortaya koydu. Bir tarafta ünvan, diğer tarafta kazanç böksörleri bu maça odakladı.

Boks severleri 24 Şubat pazar sabahı güzel bir maç beklerken, Türk boksu adına tarihi bir maç kimliğide taşıyan maç start alacak. WBC süper orta sıklet şampiyonu David Benavidez’in doping testlerinin pozitif çıkmasından sonra Kiev’deki 56. WBC Kongresinde unvanı elinden alınmasıyla gündeme gelen bir maç oldu. Şimdi Avni Yıldırım vs. Anthony Dirrel yollarının kesiştiği bu noktada kozlarını paylaşacaklar.

Avni Yıldırım, “Yeni bir Avni Yıldırım var. Maç anı gelip çattığında şok olacaksın” derken, Anthony Dirrel, “Şampiyon olma şansımı bu sefer tepmek istemiyorum” dedi.

Cumhuriyet tarihimizin en büyük boks maçı için tüm sporseverler ekran başına geçmesi ve tarihi maçı canlı olarak DMAX ekranlarından izlemesi bekleniyor.