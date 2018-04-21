53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Doğru…

53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’nın Novi Sad kentinde düzenlenecek.

Büyükler Karate Milli Takımı, Sırbistan’nın Novi Sad kentinde düzenlenecek 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonada klasmanda iyi bir derece yapmak için mücadele verecek.

Büyükler Karate Milli Takımı, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavını, Fas’ın ev sahipliği yaptığı Karate 1 Premier Lig’in dördüncü etabı Rabat’ta verdi. Milli Takım, bir yanda uluslar arası turnuva ve şampiyonalarda zirve mücadelesi verirken diğer yanda gelecek şampiyonanın hazırlığını yapıyor. Şüphesiz bunlar arasında en büyük hedef Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başta geliyor.

Karate Milli Takımı, 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken en prestijli organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in Fas ayağında önemli bir başarı kazandı. 6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 72 ülkeden 545 karatecinin mücadele ettiği Rabat etabında Milliler, iki altın, bir gümüş ve altı bronz madalya elde etti. Şampiyona öncesi Büyükler Karate Milli Takımı tam kadro yer aldı ve son ciddi sınavı Rabat’ta verdi.

6-8 Nisan tarihleri arasında Prens Moulay Abdallah Spor Kompleksi’nde düzenlenecek müsabakalarda Büyükler Karate Milli Takımı, 15 erkek, 12 kadın sporcuyla mücadele verdi.

KADINLAR

Ferdi Kata – Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu, Büşranur Kılıç

50kg – Serap Özçelik Arapoğlu, Umay Uygur

55kg – Tuba Yakan, Büşra Tosun

61kg – Merve Çoban

68kg – Hafsa Şeyda Burucu, Eda Eltemur

+68kg –Meltem Hocaoğlu

Kadın Takım Kata – Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu

ERKEKLER

Kata – Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş

60kg – Aykut Kaya, Eray Şamdan

67kg – Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur

75kg – Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Murat Öz

84kg – Gökhan Gündüz, Uğur Aktaş

+84kg –Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan

Erkek Takım Kata – Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran