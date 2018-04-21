53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’na Doğru…
53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası 10-13 Mayıs tarihleri arasında Sırbistan’nın Novi Sad kentinde düzenlenecek.
Büyükler Karate Milli Takımı, Sırbistan’nın Novi Sad kentinde düzenlenecek 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. 10-13 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek şampiyonada klasmanda iyi bir derece yapmak için mücadele verecek.
Büyükler Karate Milli Takımı, Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi son ciddi sınavını, Fas’ın ev sahipliği yaptığı Karate 1 Premier Lig’in dördüncü etabı Rabat’ta verdi. Milli Takım, bir yanda uluslar arası turnuva ve şampiyonalarda zirve mücadelesi verirken diğer yanda gelecek şampiyonanın hazırlığını yapıyor. Şüphesiz bunlar arasında en büyük hedef Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları başta geliyor.
Karate Milli Takımı, 53. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası öncesi çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken en prestijli organizasyonlar arasında yer alan Karate 1 Premier Lig’in Fas ayağında önemli bir başarı kazandı. 6-8 Nisan tarihleri arasında düzenlenen ve 72 ülkeden 545 karatecinin mücadele ettiği Rabat etabında Milliler, iki altın, bir gümüş ve altı bronz madalya elde etti. Şampiyona öncesi Büyükler Karate Milli Takımı tam kadro yer aldı ve son ciddi sınavı Rabat’ta verdi.
6-8 Nisan tarihleri arasında Prens Moulay Abdallah Spor Kompleksi’nde düzenlenecek müsabakalarda Büyükler Karate Milli Takımı, 15 erkek, 12 kadın sporcuyla mücadele verdi.
KADINLAR
Ferdi Kata – Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu, Büşranur Kılıç
50kg – Serap Özçelik Arapoğlu, Umay Uygur
55kg – Tuba Yakan, Büşra Tosun
61kg – Merve Çoban
68kg – Hafsa Şeyda Burucu, Eda Eltemur
+68kg –Meltem Hocaoğlu
Kadın Takım Kata – Dilara Eltemur, Rabia Küsmüş, Gizem Sofuoğlu
ERKEKLER
Kata – Mehmet Yakan, Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş
60kg – Aykut Kaya, Eray Şamdan
67kg – Ömer Kemaloğlu, Burak Uygur
75kg – Serkan Yağcı, Erman Eltemur, Murat Öz
84kg – Gökhan Gündüz, Uğur Aktaş
+84kg –Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan
Erkek Takım Kata – Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş, Kutluhan Duran